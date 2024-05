Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos sentenciado por delitos graves

NUEVA YORK (AP) — Donald Trump se convirtió el jueves en el primer expresidente sentenciado por delitos graves cuando un jurado de Nueva York lo encontró culpable de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a un actor porno que dijo que los dos tuvieron relaciones sexuales.

Los miembros del jurado deliberaron durante 9,5 horas durante dos días antes de condenar a Trump por los 34 cargos que enfrentaba. Trump se quedó sentado con el rostro impasible mientras se leía el veredicto, mientras en el pasillo del piso 15 del tribunal donde se reveló la decisión se podían escuchar vítores desde la calle de abajo, donde se reunieron partidarios y detractores del expresidente.

"Este fue un juicio amañado y vergonzoso", dijo Trump a los periodistas después de abandonar la sala del tribunal. “El verdadero veredicto lo dará el pueblo el 5 de noviembre. Ellos saben lo que pasó y todos saben lo que pasó aquí”.

El veredicto es un ajuste de cuentas legal sorprendente para Trump y lo expone a una posible pena de prisión en la ciudad donde sus manipulaciones de la prensa sensacionalista ayudaron a catapultarlo de un magnate inmobiliario a una estrella de televisión y, finalmente, a presidente. Mientras busca recuperar la Casa Blanca en las elecciones de este año, la sentencia presenta a los votantes otra prueba de su voluntad de aceptar el comportamiento transgresor de Trump.

Se espera que Trump apele rápidamente el veredicto y enfrentará una dinámica incómoda cuando regrese a la campaña electoral como un delincuente convicto. No hay mítines de campaña en el calendario por ahora, aunque se espera que realice eventos para recaudar fondos la próxima semana. El juez Juan Merchán fijó la sentencia para el 11 de julio, pocos días antes de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde se espera que los líderes republicanos que se mantuvieron decididos en su apoyo inmediatamente después del veredicto lo designen formalmente como su candidato.

Los cargos de falsificación de registros comerciales conllevan hasta cuatro años de prisión, aunque los fiscales no han dicho si tienen la intención de solicitar prisión, y no está claro si el juez, que anteriormente en el juicio advirtió sobre penas de cárcel por violaciones de la orden de silencio, impondría ese castigo incluso si se lo piden. La condena, e incluso el encarcelamiento, no impedirán que Trump continúe su búsqueda de la Casa Blanca.

Trump enfrenta otras tres acusaciones por delitos graves, pero el caso de Nueva York puede ser el único que llegue a una conclusión antes de las elecciones de noviembre, lo que aumenta la importancia del resultado. Aunque las implicaciones legales e históricas del veredicto son evidentes, las consecuencias políticas lo son menos dado su potencial para reforzar, en lugar de remodelar, opiniones ya endurecidas sobre Trump.

Para otro candidato en otra época, una condena penal podría condenar su carrera presidencial, pero la carrera política de Trump ha resistido dos juicios políticos, acusaciones de abuso sexual, investigaciones sobre todo, desde posibles vínculos con Rusia hasta conspiraciones para revocar una elección, e historias personalmente lascivas. incluida la aparición de una grabación en la que se jactaba de agarrar los genitales de las mujeres.

Además, los votantes conocen las acusaciones generales del caso desde hace años y, aunque son de mal gusto, en general se las considera menos graves que las acusaciones que enfrenta en otros tres casos que lo acusan de subvertir la democracia estadounidense y manejar mal secretos de seguridad nacional.

Aun así, es probable que el veredicto dé al presidente Joe Biden y a sus compañeros demócratas espacio para agudizar los argumentos de que Trump no es apto para el cargo, incluso cuando proporciona material para que el presunto candidato republicano avance con sus afirmaciones sin fundamento de que es víctima de un sistema de justicia penal. insiste que tiene motivaciones políticas en su contra.

Trump mantuvo durante todo el juicio que no había hecho nada malo y que el caso nunca debería haberse presentado, criticando los procedimientos desde el interior del tribunal donde se le unió un desfile de aliados republicanos de alto perfil- y acumulando multas por violar una orden de silencio con comentarios extrajudiciales incendiarios sobre los testigos.

Los republicanos no dieron señales de aflojar su apoyo al líder del partido, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, emitió un comunicado lamentando lo que llamó “un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos”. Calificó el caso como "un ejercicio puramente político, no legal".

El juicio involucró cargos de que Trump falsificó registros comerciales para encubrir pagos de dinero a Stormy Daniels, la actriz porno que dijo que tuvo relaciones sexuales con el Trump casado en 2006.

Trump ha negado el encuentro sexual y sus abogados argumentaron durante el juicio que su condición de celebridad, particularmente durante la campaña de 2016, lo convirtió en blanco de extorsión. Han dicho que los acuerdos para ocultar historias negativas sobre Trump fueron motivados por consideraciones personales, no políticas, como el impacto en su familia y su marca como hombre de negocios. También buscaron socavar la credibilidad de Cohen, el testigo estrella de la fiscalía que se declaró culpable en 2018 de cargos federales relacionados con los pagos, motivado por una animadversión personal hacia Trump, así como por la fama y el dinero.