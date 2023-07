Trabajadores al aire libre en riesgo ante el calor extremo en Arizona

ARIZONA: Las altas temperaturas en Arizona están aumentando y los expertos aconsejan tomar precauciones en caso de calor extremo, particularmente aquellos que trabajan al aire libre.

Eladio Guerrero, un jardinero se prepara todos los días para realizar sus actividades laborales bajo el imponente sol que ya alcanza los tres dígitos.

“Un día antes revisamos el clima para ver cómo va a estar al día siguiente para nosotros levantarnos un poco más temprano para aprovechar”, dijo Guerrero.

El meteorólogo Jeral Estupiñán del Servicio Meteorológico Nacional comentó que la humedad típica del monzón no llega al estado, lo que estaría provocando un largo período de temperaturas cálidas.

Juan Juárez, vocero de la Asociación de Gobiernos de Maricopa, dijo que el condado de Maricopa ha visto más de 400 muertes relacionadas con el calor el año pasado.

Por otro lado, el vocero del Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Ciudad de Tucson reconoció la importancia de brindar ayuda a los residentes que no cuentan con vivienda.

CENTROS DE HIDRATACIÓN EN EL CONDADO PIMA

Morris K. Udall Center (7200 E Tanque Verde Rd).

Grace St. Paul's Episcopal Church (2331 E Adams St).

Donna Liggins Center (2160 N 6th Ave).

Rio Nuevo One Stop (320 N Commerce Center Loop).

La Frontera RAPP (4554 S Palo Verde Rd).

Puede visitar este enlace para encontrar más centros de hidratación en el condado Pima: PIMA.

CENTROS DE HIDRATACIÓN EN EL CONDADO MARICOPA

Organization: The Salvation Army - Family Services Center

Address: 2707 E. Van Buren St. Bldg. 2 Phoenix 85008

Hours: Mo-Fr 8am-4:30pm

Phone: 602-267-4239

Pets Allowed: Yes



Organization: City of Phoenix - Yucca Library

Address: 5648 N. 15th Ave. Phoenix 85015

Hours: Mo, Fr, Sa 9am-5pm; Tu-Th 9am-6pm

Phone: 602-534-2026

Pets Allowed: No



Organization: City of Tempe - Escalante Multigenerational Center

Address: 2150 E. Orange St. Tempe 85281

Hours: Mo-Th 8am-9pm, Fr 8am-8pm, Sa 10am-5pm, Su 1pm-6pm

Phone: 480-350-2971

Pets Allowed: No

Organization: City of Phoenix - Desert Sage Library

Address: 7602 W. Encanto Blvd. Phoenix 85035

Hours: Mo, Fr, Sa 9am-5pm; Tu-Th 10am-6pm

Phone: 602-534-2026

Pets Allowed: No

Organization: City of Phoenix - Cesar Chavez Library

Address: 3635 W. Baseline Rd. Phoenix 85339

Hours: Mo, Fr, Sa 9am-5pm; Tu-Th 9am-6pm

Phone: 602-534-2026

Pets Allowed: No

Organization: Streets of Destiny Global Outreach Center

Address: 3444 E. Van Buren St Phoenix 85008

Hours: Mo&Fr 5:30pm-7pm, Tu&Th 9am-11am, We 11am-12pm

Phone: 602-332-7653

Pets Allowed: No

Para más información sobre más centros de hidratación en el condado de Maricopa, puede visitar este enlace: MARICOPA.