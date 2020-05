Si perdiste tu empleo, se acerca el primer plazo para obtener un seguro médico alternativo

WASHINGTON - Muchos trabajadores despedidos que perdieron el seguro de salud durante el cierre del coronavirus pronto enfrentan los primeros plazos para calificar para la cobertura de respaldo bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

El seguro de salud subsidiado por los contribuyentes está disponible por un costo modesto, a veces incluso gratuito, en todo el país, pero los funcionarios de la industria y los investigadores independientes dicen que pocas personas parecen saber cómo encontrarlo.

Para aquellos que perdieron su seguro de salud cuando los despidos aumentaron a fines de marzo, un período de "inscripción especial" de 60 días para cobertura individual bajo la ACA cierra la próxima semana en la mayoría de los estados.

Altheia Franklin, que vive cerca de Houston, perdió su plan médico después de ser despedida de un trabajo como consejera de personas mayores en una comunidad de retiro.

Franklin dijo que recibió mucha información del gobierno sobre la seguridad del coronavirus y los pagos de estímulo económico, pero "la parte del seguro simplemente no se ha mencionado".

Se revolvió y finalmente encontró un plan de ACA, o "Obamacare", que aún podía pagar con un ingreso reducido. "Estamos en medio de una pandemia, y Dios no lo quiera si me enfermo y no la tengo", dijo sobre su seguro de salud.

La Kaiser Family Foundation no partidista estima que casi 27 millones de trabajadores y miembros de la familia habían perdido la cobertura de salud por trabajo a principios de este mes, un número ahora probablemente mayor con el aumento de las solicitudes de desempleo.

Esto es lo que estipula la ley en este caso

El estudio de Kaiser también estimó que casi 8 de cada 10 de los recién asegurados probablemente calificarían para algún tipo de cobertura bajo la ley de salud del expresidente Barack Obama, ya sea un plan privado como Franklin encontró o Medicaid.

"El ACA está allí como una red de seguridad por primera vez en una recesión económica", dijo el experto de la fundación Kaiser, Larry Levitt. Pero "muchas personas que pierden sus empleos nunca han tenido que pensar en depender de la ACA para obtener cobertura, por lo que no hay razón para que conozcan sus opciones".

Hay varias opciones, no fáciles de clasificar. Algunos tienen plazos de solicitud; Otros no lo hacen. Y la administración Trump, que todavía planea pedirle a la Corte Suprema a fines de este verano que declare que el "Obamacare" es inconstitucional, está haciendo poco para promover la cobertura de la ley de salud.

Aquí hay un vistazo rápido:

SEGURO PRIVADO SUBVENCIONADO

Al igual que Altheia Franklin, las personas que pierden el seguro en el lugar de trabajo generalmente tienen 60 días a partir de la finalización de su cobertura para solicitar un plan ACA.

Pueden ir a HealthCare.gov federal o al sitio web de seguro de salud de su estado. La mayoría de los estados que administran sus propios mercados de seguros de salud han proporcionado un período de inscripción extendido para las personas que perdieron la cobertura en la pandemia. El mercado federal, que sirve a la mayor parte del país, no lo ha hecho.

MEDICAID PARA ADULTOS

Casi las tres cuartas partes de los estados han expandido Medicaid a adultos de bajos ingresos bajo la ley de salud de Obama.

En esos estados, los adultos de bajos ingresos pueden calificar para una cobertura gratuita o de muy bajo costo. No hay fecha límite de inscripción.

La fundación Kaiser estima que casi 13 millones de personas que perdieron el seguro laboral son elegibles para Medicaid. Pero esa opción no está disponible en la mayoría de los estados del sur, así como en algunos en el medio oeste y las llanuras, porque no han expandido Medicaid.

SEGURO DE SALUD INFANTIL

Los trabajadores despedidos deberían poder cubrir a sus hijos incluso si los adultos de la familia no pueden ayudar.

El Programa de Seguro de Salud Infantil del estado federal y Medicaid cubren a los niños de familias con ingresos muy superiores al nivel de pobreza. "Medicaid está abierto todo el año si usted es un padre con hijos que necesitan cobertura", dijo Joan Alker, directora del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown.

COBRA

Las personas pueden continuar la cobertura de su empleador bajo una ley federal conocida como COBRA, pero tienen que pagar el 102% de la prima, lo que es demasiado para la mayoría de los que no tienen trabajo. Si hay otro proyecto de ley sobre coronavirus del Congreso, podría incluir subsidios para la cobertura de COBRA.

Las estadísticas gubernamentales sobre las personas que pierden, y encuentran, cobertura de seguro médico en la contracción del coronavirus no estarán disponibles durante meses.

El director de una compañía de California que ayuda a las personas a encontrar cobertura de ACA dice que la mayoría de las nuevas suscripciones que están viendo son personas que califican para Medicaid, y solo ha habido un aumento modesto para los planes privados subsidiados.

"Todos nos preguntamos dónde diablos está todo el mundo", dijo George Kalogeropoulos, CEO de Health Sherpa.

"Las personas están tratando primero de solicitar el desempleo, y muchas de ellas se quedan atrapadas allí", agregó. "La atención de la salud es lo secundario, y si se quedan atrapados en el desempleo, las personas nunca pueden hacer lo de la salud".

Alker, el experto de la Universidad de Georgetown, dijo que la protección del seguro se ha descuidado en la pandemia.