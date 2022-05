La viruela del mono: cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se propaga

NUEVA YORK - El primer caso de viruela del simio del año en Estados Unidos se confirmó en Massachusetts esta semana, y los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York están investigando otro posible caso.

Aunque es una enfermedad potencialmente grave, la viruela del mono suele ser rara fuera de África occidental y central. Sin embargo, los funcionarios de salud están monitoreando los brotes que parecen estar propagándose entre las personas que no han viajado a África.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Entra a nuestra página de Facebook y comenta aquí.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han estado rastreando grupos inusuales en Portugal, España y el Reino Unido, países que normalmente no informan sobre la viruela del mono. Dicen que no está claro cómo estuvieron expuestas las personas.

The New York Times informó que funcionarios en Canadá están investigando al menos 15 posibles casos en Montreal. El hombre hospitalizado en Massachusetts había viajado recientemente a Canadá en transporte privado, dijeron los CDC. No respondió de inmediato a una consulta de NBC.

Los CDC están instando a los proveedores de atención médica en EEUU a estar atentos a los pacientes que tienen erupciones similares a la viruela del simio, independientemente de si han viajado o si tienen riesgos específicos de contraer la viruela del simio.

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL MONO?

La viruela del mono es una enfermedad rara causada por la infección con un virus relacionado con los que causan la viruela y la viruela bovina. Se reportó por primera vez en 1958, cuando se produjeron brotes en colonias de monos mantenidos para una investigación. Eso explica su nombre.

El virus se caracteriza por una erupción cutánea que generalmente empieza en el rostro y se extiende en todo el cuerpo. De no tratarse a tiempo, puede causar la muerte.

¿DÓNDE SURGIÓ LA ENFERMEDAD?

La enfermedad fue reportada por primera vez en 1958, año en el que se registraron dos brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos usados para trabajos de investigación en África. Por esta razón se le llama viruela del mono o viruela del simio.

La infección está causada por el virus de la viruela del mono y es una enfermedad común en Nigeria, en donde ha causado la muerte de más de 30 personas desde 2017, de acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC).

Según los CDC, en Estados Unidos no existe un tratamiento seguro y aprobado para tratar esta enfermedad, pero se puede usar la vacuna contra la viruela, los antivirales y la inmunoglobulina vaccinia (VIG).

El primer caso en un ser humano se informó en 1970 en la República Democrática del Congo, que aún tiene la mayoría de las infecciones. Otros países africanos donde se ha encontrado son: Camerún, República Centroafricana, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Nigeria, República del Congo y Sierra Leona.

Por lo general, los casos registrados fuera de África se han relacionado con viajes internacionales o animales que se han importado.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y CUÁNTO TIEMPO DURAN?

Fiebre.

Dolor de cabeza y de espalda.

Debilidad muscular.

Ganglios linfáticos inflamados.

Escalofríos.

Agotamiento.

Erupción cutánea: generalmente empieza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo.

Los síntomas de la enfermedad pueden durar entre dos a cuatro semanas. El período de incubación del virus suele ser de 7 a 14 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

La principal diferencia con los síntomas del otro tipo de viruela es que la viruela del mono hace que los ganglios linfáticos se inflamen, mientras que la otra no, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El virus Powassan se transmite a las personas por la picadura de una garrapata infectada.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?

El virus ingresa a su cuerpo a través de la piel lesionada, el tracto respiratorio o las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca.

Se cree que el contacto de persona a persona se produce a través de grandes gotitas respiratorias, dicen los CDC. También puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales o indirectamente a través de ropa de cama contaminada, ya sea a través de mordeduras o arañazos de animales infectados o mediante la preparación de carne de animales silvestres.

¿CUÁNTO DURA EL VIRUS DEL MONO?

Por lo general, la viruela del simio dura de dos a cuatro semanas. La mayoría de las personas se recuperan sin necesidad de ser hospitalizadas.

¿QUÉ TAN GRAVE ES ESTE VIRUS?

En África, la viruela del simio ha resultado en la muerte de hasta una de cada 10 personas que contrajeron el virus. Se cree que es más grave en los niños.

La versión actual que circula es más suave con una tasa de mortalidad de menos del 1%.

¿CÓMO SE TRATA LA ENFERMEDAD?

No existe un tratamiento seguro y probado para la infección por el virus de la viruela del mono, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó una vacuna contra la viruela del simio, que también protege contra la viruela, en 2019.

Los brotes se pueden controlar con la vacuna contra la viruela o con antivirales. La vacuna contra la viruela no está disponible para el público en general, pero en caso de un brote, los CDC podrían establecer pautas para las vacunas.

¿CUÁNTOS CASOS OCURREN AL AÑO?

Cada año, hay un estimado de miles de casos en África. Cada año se reportan unos 6,000 casos en el Congo y otros 3,000 en Nigeria, según la Organización Mundial de la Salud. Es probable que otras personas estén infectadas, pero sus casos no se registran.

Un brote en EEUU en 2003 infectó a 47 personas en seis estados. Consiguieron el virus de los perros de las praderas que tenían como mascotas cerca de algunos pequeños mamíferos que habían sido importados de Ghana.

Dos casos en Estados Unidos en 2021 estaban relacionados con viajes.

¿CÓMO SE DIFERENCIAN ESTOS CASOS?

Estos casos parecen involucrar a personas que se enferman sin haber viajado a África.

En Europa, se han informado infecciones en Gran Bretaña, Italia, Portugal, España y Suecia. La mayoría de los casos involucran a hombres que han tenido sexo con hombres, informa The Associated Press.

La Agencia de Seguridad de la Salud de Gran Bretaña dijo que no todos sus casos están conectados, lo que sugiere que están ocurriendo múltiples cadenas de transmisión, según AP.

Las infecciones en Portugal se detectaron en una clínica de salud sexual, donde los hombres buscaron ayuda por lesiones en sus genitales. No está claro si la viruela del simio se transmite a través del sexo.

Michael Skinner, virólogo del Imperial College London, dijo que aún es demasiado pronto para determinar cómo se infectaron los hombres en el Reino Unido.

“Por naturaleza, la actividad sexual involucra contacto íntimo, lo que uno esperaría aumentar la probabilidad de transmisión, cualquiera que sea la orientación sexual de una persona y el modo de transmisión”, dijo Skinner a The AP.