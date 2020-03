Inician pruebas con vacuna contra el coronavirus pero mira cuánto pueden tardarse

El primer participante en un ensayo clínico con una vacuna para proteger contra el nuevo coronavirus recibirá una dosis experimental el lunes, según un funcionario del gobierno.

Los Institutos Nacionales de Salud están financiando el ensayo, que se lleva a cabo en el Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle.

El funcionario que reveló los planes para el primer participante habló bajo condición de anonimato porque la medida no se ha anunciado públicamente. Los funcionarios de salud pública dicen que llevará entre un año y 18 meses validar completamente cualquier vacuna potencial.

Las pruebas comenzarán con 45 voluntarios jóvenes y sanos con diferentes dosis de vacunas desarrolladas por NIH y Moderna Inc. No hay posibilidad de que los participantes puedan infectarse con las inyecciones, ya que no contienen el virus en sí. El objetivo es simplemente verificar que las vacunas no muestren efectos secundarios preocupantes, preparando el escenario para pruebas más grandes.

Docenas de grupos de investigación en todo el mundo están compitiendo para crear una vacuna a medida que los casos de COVID-19 continúan creciendo. Es importante destacar que están buscando diferentes tipos de vacunas: vacunas desarrolladas a partir de nuevas tecnologías que no solo son más rápidas de producir que las inoculaciones tradicionales, sino que pueden resultar más potentes.

Algunos investigadores pueden buscar vacunas temporales, como vacunas que pueden proteger la salud de las personas un mes o dos, mientras se desarrolla una protección más duradera.

OTRAS VACUNAS

También en proceso: Inovio Pharmaceuticals tiene como objetivo comenzar las pruebas de seguridad de su vacuna el próximo mes en unas pocas docenas de voluntarios en la Universidad de Pensilvania y en un centro de pruebas en Kansas City, Missouri, seguido de un estudio similar en China y Corea del Sur.

Incluso si las pruebas de seguridad iniciales van bien, "estás hablando de un año a un año y medio" antes de que cualquier vacuna esté lista para su uso generalizado, según el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del NIH .

Eso todavía sería un ritmo récord. Pero los fabricantes saben que la espera (necesaria porque se requieren estudios adicionales a miles de personas para determinar si una vacuna realmente protege y no hace daño), es difícil para un público asustado.

El presidente Donald Trump ha estado presionando para una acción rápida sobre una vacuna, diciendo en los últimos días que el trabajo está "avanzando muy rápidamente" y espera ver una vacuna "relativamente pronto".

Hoy, no hay tratamientos probados. En China, los científicos han estado probando una combinación de medicamentos contra el VIH contra el nuevo coronavirus, así como un medicamento experimental llamado remdesivir que estaba en desarrollo para combatir el Ébola.

En los EE. UU., El Centro Médico de la Universidad de Nebraska también comenzó a probar remdesivir en algunos estadounidenses que se descubrió que tenían COVID-19 después de ser evacuados de un crucero en Japón.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa solo síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.

La gran mayoría de las personas se recuperan. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades leves se recuperan en aproximadamente dos semanas, mientras que aquellas con enfermedades más graves pueden tardar entre tres y seis semanas en recuperarse.