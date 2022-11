Mientras la FDA advierte sobre posible escasez de amoxicilina, farmacias en la frontera venden el antibiótico

TIJUANA- Ante el incremento de casos de enfermedades respiratorias en San Diego, particularmente en menores de edad, el uso de antibióticos como el amoxil es recurrente.

Por lo que ya se ha registrado desabasto en algunas zonas de Estados Unidos. Y aunque es sumamente común que estadounidenses crucen a adquirir medicamentos del lado mexicano, en este caso en particular es diferente, pues su venta es controlada.

Representantes del sector descartan desabasto en Tijuana de este antibiótico en particular.

Julián Palombo, presidente de la cámara de comercio y comerciante farmacéutico señaló que hasta la fecha no se ha registrado una mayor demanda de este medicamento por parte de residentes de California, principal clientela de las farmacias ubicadas en la avenida revolución y andador turístico.

“Hasta ahorita no hay faltante de Amoxil, todos los proveedores solicitamos y sin problema el Amoxil, la amoxicilina que es la sustancia activa. No hay desabasto y tampoco hay una gran demanda al día de hoy, pudiera darse que por el hecho de qué se escaseara allá, la gente empezará a venir de este lado buscarla, pero hasta ahorita no es el caso”, señaló.

Funcionarios federales aseguran que la amoxicilina escasea, a medida que los casos de RSV aumentan en todo el país.

La amoxicilina no se utiliza para tratar el RSV directamente, sin embargo, se puede prescribir para tratar infecciones baceterianas secundarias en niños que sufren de RSV.

Sin embargo, del lado mexicano de la frontera, la amoxicilina, al igual que otros antibióticos, son de venta controlada.

Por lo que Rocío Sánchez, quien lleva ya 15 años trabajando en una farmacia de la zona turística, dijo que debe estar muy atenta para no infringir la ley de salud.

“Por ley se necesita una receta médica para poder surtir el antibiótico. Cada medicamento lleva su registro, hay que anotar los datos de la receta, del doctor, del medicamento, todo lleva un control”, dijo Sánchez a TELEMUNDO 20.

Y aunque las farmacias son un atractivo turístico para residentes de California y se han establecido por decenas en la avenida Revolución y andador turístico, farmacéuticos reportan una baja en sus ventas hasta la fecha, según Celso Hernández, farmacéutico en el andador.

El RSV ha causado alrededor de 58,000 hospitalizaciones anuales y de 100 a 300 muertes entre niños menores de 5 años cada año en EEUU.

“De hecho ha bajado la clientela estos días, tal vez ya comience de nuevo a subir pero si ha estado muy tranquilo en esta avenida”, aseveró.

De acuerdo con las autoridades de salud, en Baja California, enfermedades respiratorias como COVID-19 e influenza, no han tenido mayor incidencia en las últimas semanas, sin embargo, podrían esperar un repunte conforme bajan las temperaturas en la región y las enfermedades de temporada ataquen de nuevo.

“La mayoría de nuestros clientes es gente que viene de allá del otro lado. Sobre todo en estas fechas que empiece el frío vuelven las gripas y todo eso pues si es muy solicitado el antibiótico”, puntualizó Sánchez.

Es importante recalcar que para poder comprar este medicamento, se tiene que presentar la receta médica expedida por un médico con cédula profesional en México.