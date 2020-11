Expertos recomiendan demoler el emblemático radiotelescopio del Observatorio de Arecibo

SAN JUAN, Puerto Rico - La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF, por sus siglas en inglés) informó en conferencia de prensa que se recomendó la demolición parcial del radiotelescopio Observatorio de Arecibo debido a irreparables fallas de cables y para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción y el personal de la instalación.

"Creemos que la estructura colapsará en un futuro cercano si no se toca. La demolición controlada, diseñada con una secuencia de colapso específica determinada e implementada con el uso de explosivos, reducirá la incertidumbre y el peligro asociado con el colapso. Aunque nos entristece hacer esta recomendación, creemos que la estructura debe ser demolida de manera controlada tan pronto como sea pragmáticamente posible", señalaron.

Según dicta un documento de 54 páginas, con la pérdida de dos cables, ahora hay tres cables originales (de cuatro) y un cable auxiliar (de dos) que conectan la plataforma a la Torre 4. Si otro de estos tres cables originales falla, los dos cables originales restantes sufrirán fuerza estática iguales o superiores a la resistencia mínima a la rotura especificada, por lo que es muy probable que se produzca una falla catastrófica.

Añadieron que estos cables no son capaces de manejar las demandas dinámicas requeridas de una falla repentina de un cable adyacente.

"Dada la probabilidad de fallas de cables adicionales, a menos que se pueda agregar redundancia a la estructura de la Torre 4 (conectando más cables a la plataforma desde la Torre 4), no es seguro trabajar en la plataforma o alrededor de las torres a menos que se mitiguen los peligros. Sin embargo, la mitigación no se puede lograr en la práctica sin trabajar durante largos períodos en estos lugares. No hay ningún medio dentro de la certeza de ingeniería para proporcionar una estimación del factor de seguridad más que reducir significativamente la tensión en estos cables originales de 3 pulgadas de diámetro. Hemos modelado y estudiado varias opciones, y es poco probable que alguno de estos métodos produzca reducciones suficientes sin poner en peligro a las tripulaciones.

Se ha sugerido que la carga de prueba de la estructura durante un período de tiempo, para demostrar que los elementos estructurales críticos pueden soportar fuerzas aproximadamente un 10% más que las fuerzas predichas en estos elementos durante la implementación de cualquier trabajo de reparación, proporcionará un margen calculable de seguridad durante algún tiempo, y que la carga de prueba repetida podría proporcionar los medios para garantizar la seguridad durante la duración del trabajo. Sin embargo, creemos que incluso si la carga de prueba no causa colapso o falla adicional de un elemento, causará daños y reducirá la capacidad de reserva, haciendo que la estructura sea menos segura. Si aceptamos que el colapso es un resultado aceptable, debemos comprender el mecanismo de colapso para reducir el riesgo. El colapso de un evento de prueba no será predecible y, por lo tanto, crea un riesgo indebido."

El pasado 11 de agosto el Observatorio de Arecibo informó sobre la paralización de las operaciones tras la rotura de un cable que causó un corte de 100 pies de largo en el plato reflector del telescopio.

Posteriormente, el 6 de noviembre, se informó sobre un fallo en un segundo cable que causó daños en el plato principal de la instalación.

Tras el desprendimiento del cable principal la Universidad Central de la Florida (UCF) presentó ante la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) opciones de firmas de ingeniería para abordar el incidente con el fin de determinar la causa de la segunda rotura y cómo estabilizar la estructura mientras se minimiza el riesgo para el personal, incluidos los que realizarían las reparaciones.

El análisis preliminar que hicieron estas compañías indica que el cable principal, que falló el 6 de noviembre, debería haber manejado fácilmente la carga adicional según la capacidad de diseño. Sin embargo, los ingenieros sospechan que es probable que haya fallado porque con el tiempo se ha degradado y ha estado soportando una carga adicional desde agosto.

Durante 57 años el Observatorio de Arecibo ha servido como un recurso de clase mundial para la investigación de radioastronomía, planetarios, sistemas solares y geoespacios.

