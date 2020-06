En video: mujer es atropellada por grúa al oeste de Phoenix

PHOENIX, Arizona- Un video publicado en redes sociales muestra el momento en que una mujer es arrollada, mientras intenta evitar que una grúa se lleve su vehículo en un complejo de casa móviles, ubicado al oeste de Phoenix.

Las imágenes captan el instante en que la mujer cae al suelo al querer subirse a su camioneta que era remolcada por la grúa. Las llantas del vehículo pasan por encima de ella.

“Era lo que a mí me desesperaba que no me podía mover”, relata la mujer, identificada como Judith en entrevista con Telemundo Arizona.

Un video de la policía en Wisconsin captó el momento exacto en que un camión choca contra una grúa en plena autopista.

Incidentes de este tipo han ocurrido con otras personas de la comunidad de casa móviles Western Acres. La señora Herlinda aseguró que la grúa también intentó llevarse su vehículo.

“Me subí a mi carro y conectaron la grúa a mi carro, estaban viendo que me subía. Les dije ya me voy”.

En ambos hechos la policía de Phoenix tuvo que intervenir para que la compañía de grúas go towing and recovery entregara los vehículos a sus dueños. Debido a que estos casos están bajo investigación, un representante de dicha compañía dijo a Telemundo Arizona no emitirán declaración al respecto.

Además, residentes de esta comunidad aseguran que en varios casos la compañía les pidió dinero en efectivo para poder entregarles su auto, un acto que podría ser penado por la ley aprobada en la legislatura en el 2018 para proteger al consumidor.

En los archivos de los Tribunales de Justicia del condado Maricopa existen al menos dos demandas contra go towing and recovery en las que el consumidor pudo hacer valer sus derechos.