Príncipe Harry llega a acuerdo en su demanda por espionaje contra tabloides británicos

El príncipe Harry resolvió su demanda por invasión de privacidad contra los tabloides británicos de Rupert Murdoch justo cuando estaba a punto de comenzar su juicio, informó su abogado el miércoles.

Como parte del acuerdo, los tabloides de Murdoch en Reino Unido ofrecieron una inusual disculpa al príncipe y le pagarían una suma considerable, indicó el miércoles su abogado.

El anuncio en Alto Tribunal de Londres se produjo a pesar de las declaraciones del duque de Sussex de que él era la única persona que podía exigir responsabilidades a los editores de The Sun y del ya desaparecido News of the World en el juicio por espiarles ilegalmente a él, a otras personas famosas y a ciudadanos comunes que aparecieron en las noticias debido a tragedias.

Sin embargo, según las normas de los tribunales ingleses, se enfrentaba a una factura legal potencialmente astronómica incluso si ganaba y podría haber decidido finalmente —como han hecho cientos de otros demandantes— que no podía arriesgarse a asumir el coste.

“Una de las principales razones para llevar esto hasta el final es la responsabilidad, porque soy la última persona que realmente puede lograr eso”, dijo a la Cumbre de Dealbook de The New York Times en diciembre cuando afirmó que no llegaría a un acuerdo.

El acuerdo significa que Harry no podrá buscar un fallo judicial que valide sus alegaciones de que los periodistas de News Group Newspapers recurrieron a extremos ilegales para descubrir información sobre su vida y que los ejecutivos de la compañía ayudaron a encubrir los delitos.

Harry, de 40 años, el hijo menor del rey Carlos III, y otro hombre eran los únicos dos demandantes restantes de más de 1,300 personas que habían aceptado acuerdos en demandas contra News Group Newspapers por alegaciones de que sus teléfonos fueron pirateados y los investigadores irrumpieron ilegalmente en sus vidas.

En todos los casos que se han presentado contra el editor desde que un escándalo generalizado de hackeo de teléfonos obligó a Murdoch a cerrar News of the World en 2011, el caso de Enrique fue el que más se acercó a juicio.

