Presidente israelí pide acuerdo con Hamás tras reunirse con madre de rehén

JERUSALÉN - El presidente israelí, Isaac Herzog, se reunió este domingo con Yael Alexander, la madre del rehén Edan Alexander que el sábado apareció en un nuevo vídeo publicado por Hamás, y urgió a todos los líderes de Israel y de la comunidad internacional a sellar un acuerdo con el grupo palestino para la liberación de los cautivos.

"Mi llamado al mundo entero, a los líderes de Israel y a todos los mediadores es que este el momento. Queremos que Edan regrese a casa. Queremos que todos regresen a casa urgentemente. Lo pedimos a gritos todos los días. Ahora es el momento de actuar", afirmó Herzog.

Edan, que lleva retenido en Gaza más de 420 días, protagonizó el sábado otro de los vídeos propagandísticos publicados por Hamás con algunos de los rehenes, en el que el joven israelí-estadounidense apela directamente al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que los saque del enclave.

"Repito, con un acuerdo alcanzado en la frontera norte con Líbano, es hora de finalizar un trato y traer a los rehenes a casa. Estamos negociando con un enemigo amargado y cruel cuyo único propósito al publicar este vídeo era quebrar nuestro espíritu. Por el contrario, creo que este vídeo nos ha fortalecido", agregó el presidente israelí.

La madre de Edan, quien también anoche participó en las rutinarias protestas en Tel Aviv, explicó a Herzog que quisieron hacer público el vídeo de su hijo para mostrar que él y muchos otros rehenes siguen vivos y que "es el momento de actuar y de liberarlos".

"Mi querido Edan, mi amado, te extrañamos dolorosamente. Quiero decirte que después de tu mensaje esta tarde, el primer ministro Benjamin Netanyahu me llamó. Me tranquilizó y me prometió que ahora, después de alcanzar un acuerdo en el Líbano, las condiciones son las adecuadas para liberarlos a todos y traerlos a casa", dijo anoche en la manifestación de Tel Aviv.

El acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, que entró en vigor este miércoles 27 de noviembre, ha abierto una nueva oportunidad para retomar las negociaciones en Gaza tras meses de bloqueos.

Este domingo la dirección de Hamás trasladó al periódico árabe Asharq Al-Awsa que está "abierta a discutir cualquier idea y propuesta" con Israel siempre que "se incluyan garantías internacionales del fin de la guerra" en la Franja de Gaza.

Se espera que este domingo también se mantengan conversaciones en El Cairo entre una delegación grupo con los mediadores egipcios y con los responsables del movimiento secular palestino Fatah.

Fuentes de seguridad egipcias afirmaron a EFE que el principal obstáculo es en quién recaerá la gestión de la seguridad en Gaza una vez termine la guerra.

El Gobierno de Netanyahu se ha negado a la retirada total de sus tropas como condición para firmar un acuerdo con Hamás.