Nissan y Honda anuncian fusión para crear el tercer fabricante mundial de automóviles

Los fabricantes de automóviles japoneses Honda y Nissan anunciaron planes para unirse, formando el tercer mayor fabricante de automóviles del mundo por ventas, mientras la industria experimenta cambios dramáticos en su transición alejándose de los combustibles fósiles.

Las dos compañías dijeron que habían firmado un memorando de entendimiento este lunes y que el miembro más pequeño de la alianza de Nissan, Mitsubishi Motors, también había acordado unirse a las conversaciones para integrar sus negocios.

“Anticipamos que si esta integración se materializa, podremos ofrecer aún mayor valor a una base de clientes más amplia”, dijo en un comunicado el director general de Nissan, Makoto Uchida.

Los fabricantes de automóviles en Japón han quedado rezagados respecto a sus grandes rivales en vehículos eléctricos y están tratando de reducir costos y recuperar el tiempo perdido.

Noticias de una posible fusión surgieron a principios de este mes, con informes no confirmados que indicaban que las conversaciones sobre una colaboración más estrecha fueron impulsadas en parte por las aspiraciones del fabricante de iPhone de Taiwán, Foxconn, de asociarse con Nissan, que tiene una alianza con Renault SA de Francia y Mitsubishi.

Una fusión podría resultar en un coloso valorado en más de 50,000 millones de dólares basado en la capitalización de mercado de los tres fabricantes de automóviles. Juntos, Honda y la alianza de Nissan con Renault SA de Francia y el fabricante de automóviles más pequeño, Mitsubishi Motors Corp., ganarían escala para competir con Toyota Motor Corp. y con Volkswagen AG de Alemania. Toyota tiene asociaciones tecnológicas con Mazda Motor Corp. y Subaru Corp. de Japón.

Incluso después de una fusión, Toyota, que lanzó 11.5 millones de vehículos en 2023, seguiría siendo el principal fabricante de automóviles japonés. Si se unen, las tres compañías más pequeñas fabricarían alrededor de 8 millones de vehículos. En 2023, Honda fabricó 4 millones y Nissan produjo 3.4 millones. Mitsubishi Motors hizo poco más de 1 millón.

Nissan, Honda y Mitsubishi anunciaron en agosto que compartirían componentes para vehículos eléctricos como baterías e investigarían conjuntamente software para la conducción autónoma para adaptarse mejor a los cambios dramáticos centrados en la electrificación, siguiendo un acuerdo preliminar entre Nissan y Honda establecido en marzo.

Honda, el segundo mayor fabricante de automóviles de Japón, es ampliamente visto como el único socio japonés probable capaz de efectuar un rescate de Nissan, que ha luchado tras un escándalo que comenzó con el arresto de su expresidente Carlos Ghosn a finales de 2018 por cargos de fraude y mal uso de activos de la compañía, alegaciones que él niega. Eventualmente fue liberado bajo fianza y huyó a Líbano.

Hablando el lunes a periodistas en Tokio a través de un enlace de video, Ghosn ridiculizó la fusión planeada como un “movimiento desesperado”.

De Nissan, Honda podría obtener SUV grandes con carrocería sobre bastidor como el Armada y el Infiniti QX80 que Honda no tiene, con grandes capacidades de remolque y buen rendimiento fuera de carretera, dijo Sam Fiorani, vicepresidente de AutoForecast Solutions, a The Associated Press.

Nissan también tiene años de experiencia en la construcción de baterías y vehículos eléctricos, y trenes motrices híbridos eléctricos de gas que podrían ayudar a Honda en el desarrollo de sus propios EV y la próxima generación de híbridos, dijo.

Pero la compañía dijo en noviembre que estaba recortando 9,000 empleos, o aproximadamente el 6% de su fuerza laboral global, y reduciendo su capacidad de producción global en un 20% después de reportar una pérdida trimestral de 9,300 millones de yenes (61 millones de dólares).

Recientemente reorganizó su gestión y Makoto Uchida, su director ejecutivo, se redujo el salario en un 50% para asumir la responsabilidad de los problemas financieros, diciendo que Nissan necesitaba ser más eficiente y responder mejor a los gustos del mercado, los crecientes costos y otros cambios globales.

Fitch Ratings recientemente rebajó la perspectiva crediticia de Nissan a “negativa”, citando una rentabilidad en deterioro, en parte debido a recortes de precios en el mercado norteamericano. Pero señaló que tiene una estructura financiera sólida y reservas de efectivo sólidas que ascendían a 1.44 billones de yenes (9,400 millones de dólares).

El precio de las acciones de Nissan también ha caído hasta el punto de que se considera algo así como una ganga.

El lunes, sus acciones cotizadas en Tokio ganaron un 1.6%. Saltaron más del 20% después de que se difundieran noticias de la posible fusión la semana pasada.

Las acciones de Honda subieron un 3.8%. El beneficio neto de Honda se redujo casi un 20% en la primera mitad del año fiscal de abril a marzo respecto al año anterior, ya que las ventas sufrieron en China.

La fusión refleja una tendencia en toda la industria hacia la consolidación.

En una sesión informativa rutinaria el lunes, el secretario del gabinete Yoshimasa Hayashi dijo que no comentaría detalles de los planes de los fabricantes de automóviles, pero dijo que las compañías japonesas necesitan mantenerse competitivas en el mercado de rápido cambio.

“A medida que el entorno empresarial que rodea a la industria automotriz cambia en gran medida, con la competitividad en baterías de almacenamiento y software cada vez más importante, esperamos que se tomen medidas necesarias para sobrevivir a la competencia internacional”, dijo Hayashi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.