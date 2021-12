Liberan al resto de los misioneros secuestrados que estaban en cautiverio en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Una banda de secuestradores en Haití liberó a todos los rehenes restantes de un grupo misionero de Estados Unidos, informó el jueves el vocero de la policía haitiana, Gary Desrosiers.

El portavoz de la policía de Haití, Gary Desrosiers, confirmó a The Associated Press la liberación de los rehenes restantes del grupo secuestrado hace dos meses, pero de momento no ofreció más detalles.

“Damos gracias a Dios por haber escuchado nuestras plegarias —los 12 rehenes restantes son LIBRES”, escribió el grupo Ministerios de Ayuda Cristiana en un comunicado.

LOS 17 MISIONEROS SECUESTRADOS YA FUERON LIBERADOS

“Únanse a nosotros al agradecer a Dios que los 17 seres queridos nuestros ya están a salvo”.

El grupo de Ohio indicó que espera proporcionar información nueva más adelante.

Los misioneros fueron secuestrados por la banda 400 Mawozo el 16 de octubre.

En el grupo conformado por 16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense se encontraban cinco niños, incluyendo un bebé de ocho meses.

Su chofer haitiano también fue secuestrado, de acuerdo con una organización local de derechos humanos.

El líder de la banda 400 Mawozo había amenazado con matar a los rehenes a menos que se cumplieran sus demandas.

Un grupo de misioneros, entre ellos varios menores de edad, fue raptado en Puerto Príncipe durante una misión de caridad.

Las autoridades habían señalado que la banda exigía $1 millón por persona, si bien se desconocía si eso incluía a los niños del grupo.