India y Pakistán acuerdan un alto el fuego tras mediación del gobierno de Trump

India y Pakistán confirmaron el sábado un acuerdo de alto el fuego tras la mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto entre los rivales con armas nucleares.

El anuncio se produce tras semanas de enfrentamientos y ataques con misiles y drones a lo largo de su frontera, provocados por una masacre con armas de fuego contra turistas el mes pasado, de la que India culpa a Pakistán, que negó la acusación. Fue su confrontación más grave en décadas y dejó decenas de civiles muertos en ambos lados.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

El primero en reportar la tregua fue el presidente Donald Trump, quien publicó un mensaje en su red social Truth Social en el que decía estar contento de anunciar que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego completo e inmediato. “Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y gran inteligencia. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

El ministro de Exteriores de Pakistán dijo que su país consideraría rebajar las tensiones si India detiene sus ataques. Ishaq Dar advirtió también que la nación vecina lanza algún ataque, “nuestra respuesta no se hará esperar”.

En declaraciones al canal paquistaní Geo News, Dar dijo que también transmitió el mensaje al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando este se puso en contacto con él después de hablar con Nueva Delhi.

"Respondimos porque nuestra paciencia había llegado a su límite. Si se detienen, nosotros también consideraremos detenernos", manifestó.

India dijo que atacó bases militares paquistaníes después de que Islamabad disparó varios misiles de alta velocidad contra infraestructura militar y civil en el estado de Punyab a primera hora del sábado.

Pakistán había reportado antes en el día que interceptó la mayoría de los misiles y que lanzó ataques de represalia contra India.

Rubio habló con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y enfatizó que “ambas partes deben identificar métodos para reducir la tensión y restablecer la comunicación directa para evitar errores de cálculo”, señaló la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado el sábado. Además, ofreció el respaldo de Washington para facilitar “discusiones productivas”.

India confirma compromiso con la ‘no escalada’

La coronel india Sofiya Qureshi señaló en una conferencia de prensa en Nueva Delhi que Islamabad atacó también instalaciones sanitarias y escuelas en sus tres bases aéreas en la Cachemira controlada por India. “Se ha dado una respuesta adecuada a las acciones de Pakistán”, afirmó.

La comandante Vyomika Singh, quien también estuvo presente en la rueda de prensa, dijo que India estaba comprometida con la “no escalada, siempre que la parte paquistaní corresponda”. Sin embargo, se observó que las fuerzas terrestres paquistaníes se estaban desplazando hacia áreas avanzadas, apuntó, lo que “indican una intención ofensiva de continuar la escalda".

“Las fuerzas armadas indias se mantienen en estado de máxima alerta", añadió.

Singh explicó que las fuerzas armadas de Nueva Delhi llevaron a cabo “ataques de precisión solo en objetivos militares identificados en respuesta a las acciones paquistaníes”, que incluyeron infraestructura técnica, centros de mando y control, radares y áreas de almacenamiento de armas para asegurar “daños colaterales mínimos”.

“Todas las acciones hostiles han sido efectivamente contrarrestadas y respondidas de manera proporcional”, agregó.

El ejército paquistaní indicó que utilizó misiles Fateh de medio alcance para atacar un almacén de misiles indio y bases aéreas en las ciudades de Pathankot y Udhampur.

The Associated Press no pudo verificar de forma independiente las acciones atribuidas a Pakistán o India.

El vocero del ejército, el teniente general Ahmad Sharif, apuntó que todos los activos de la Fuerza Aérea de Pakistán estaban a salvo tras los ataques indios.

India ataca base aérea en Rawalpindi

La Corporación de Televisión de Pakistán dijo que el primer ministro, Shehbaz Sharif, ha convocado una reunión de la Autoridad Nacional de Comando, el organismo responsable de supervisar el programa de misiles del país y otros activos estratégicos.

Las tensiones entre ambos países se han incrementado desde el ataque contra un sitio turístico en la Cachemira controlada por India que dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas indios, el 22 de abril. Nueva Delhi ha culpado a Pakistán de respaldar el ataque, una acusación que Islamabad niega.

Los misiles indios tenían como objetivo la base aérea de Nur Khan en la ciudad amurallada de Rawalpindi, cerca de Islamabad; la base aérea Murid, en Chakwal, y la base aérea Rafiqui, en el distrito de Jhang de la provincia oriental de Punyab, de acuerdo con el portavoz militar paquistaní.

No hubo reportes inmediatos del ataque o sus consecuencias por parte de los residentes en la densamente poblada Rawalpindi.

Explosiones en la Cachemira controlada por India

Tras el anuncio de las represalia paquistaníes, residentes en la Cachemira controlada por India dijeron que oyeron fuertes explosiones en múltiples puntos de la región, incluidas las ciudades de Srinagar y Jammu, y la ciudad fortificada de Udhampur.

“Las explosiones que estamos escuchando hoy son diferentes de las que escuchamos las dos últimas noches durante los ataques con drones”, dijo Sheesh Paul Vaid, un exalto cargo de la policía regional que vive en Jammu. “Parece que hay una guerra aquí”.

Vaid señaló que se escucharon explosiones en zonas con bases militares y añadió que parecía que el objetivo eran las instalaciones militares.

Srinagar parecía estar en calma el sábado por la mañana, pero algunos residentes en barrios cercanos al aeropuerto, que también es una base aérea, se mostraron conmocionados por las explosiones y el ruido de los aviones de combate.

“Yo estaba despierto, pero las explosiones despertaron a mis hijos. Comenzaron a llorar”, relató Mohammed Yasin, un vecino que dijo que hubo al menos dos explosiones.

Praveen Donthi, un analista senior del International Crisis Group para India, sostiene que Nueva Delhi e Islamabad están en guerra aunque no hayan etiquetado el conflicto como tal.

“Se ha convertido en una carrera implacable por la supremacía militar sin objetivos estratégicos claros de ninguna de las partes”, dijo Donthi. “Con el aumento de las bajas civiles en ambos lados, encontrar una salida va a ser un desafío”.

India y Pakistán han intercambiado fuego a través de sus fronteras en los últimos días, lo que provocó bajas civiles en ambos bandos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.