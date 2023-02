Equipos de rescate confirman 4 muertos tras accidente aéreo en volcán filipino

Los equipos de rescate que escalaron un volcán filipino para encontrar los restos de un avión que se estrelló el fin de semana confirmaron que los dos consultores energéticos australianos y los dos tripulantes filipinos que iban a bordo no sobrevivieron, según informó el alcalde de la localidad.

Más de una docena de soldados del ejército y bomberos fueron lanzados desde un helicóptero de las fuerzas aéreas el miércoles por la mañana, y luego caminaron hasta el lugar del accidente, en un barranco de la ladera del volcán Mayon, según informaron las autoridades de aviación civil. El Cessna 340 desapareció tras despegar el sábado.

"No hubo supervivientes", dijo a The Associated Press el alcalde Carlos Baldo, de la localidad de Camalig, en la provincia de Albay, en un mensaje de móvil cuando se le preguntó por la suerte de las cuatro personas que iban a bordo de la avioneta. Los restos de las víctimas del accidente serían trasladados al volcán el jueves, añadió.

Los dos australianos trabajaban como consultores para Energy Development Corp, una gran empresa de energía geotérmica, propietaria del avión que pilotaba un piloto filipino con un miembro de la tripulación. La empresa desplegó equipos apoyados por helicópteros y drones para ayudar en la búsqueda, que se vio dificultada por las fuertes lluvias, el viento racheado y las densas nubes.

El viceprimer ministro australiano, Richard Marles, que se encontraba en Manila el miércoles para entrevistarse con funcionarios filipinos, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente antes de que Baldo confirmara las muertes ese mismo día. El alcalde supervisó la búsqueda del avión Cessna por parte de casi 200 soldados del ejército, bomberos y voluntarios, entre ellos montañeros veteranos.

"¿Puedo expresar mis condolencias a las familias australianas y filipinas de los fallecidos en el trágico accidente aéreo? preguntó Marles al jefe de Defensa filipino, Carlito Gálvez Jr., en una rueda de prensa en Manila.

Dio las gracias a todos los que ayudaron en la búsqueda, entre ellos dos soldados que fueron abatidos a tiros por presuntos guerrilleros comunistas el lunes mientras compraban provisiones en un mercado de Camalig, según informaron fuentes militares.

"Es un momento en el que la naturaleza realmente personal de la relación entre nuestros dos países es muy manifiesta y se siente muy profundamente", dijo Marles, que también es ministro de Defensa de Australia.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, reiteró el jueves las palabras de condolencia y agradecimiento de Marles.

"Quiero dar las gracias a los equipos de búsqueda que se desplazaron a una zona relativamente remota en circunstancias y condiciones meteorológicas peligrosas para llevar a cabo esta tarea", declaró Albanese a la prensa en Adelaida, capital del estado de Australia Meridional.

"Mi corazón está con las personas que estaban allí visitando Filipinas y que trágicamente no volverán con sus familias", añadió.

Albanese dijo que los australianos muertos eran hombres que vivían en Adelaida. No dio más detalles sobre ellos. Funcionarios del Ministerio australiano de Asuntos Exteriores y Comercio estaban ofreciendo a sus familias asistencia consular, dijo.

Se perdió el contacto con el avión pocos minutos después de que despegara del aeropuerto internacional de Albay el sábado por la mañana para emprender el vuelo de una hora a la capital, Manila. Los restos del avión fueron localizados el domingo en una búsqueda aérea en la ladera del volcán de 8,077 pies, pero un helicóptero de las fuerzas aéreas sólo consiguió transportar al equipo de búsqueda cerca del lugar del accidente el miércoles por la mañana, después de que mejorara el tiempo, según las autoridades.

Eric Apolonio, portavoz de la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas, explicó que sólo quedaba intacta la cola del avión y que el resto de los restos estaban esparcidos por las áridas laderas superiores del volcán.

Los aldeanos normalmente tienen prohibido entrar en una zona de peligro permanente de 3.7 millas alrededor del volcán, que entró en erupción por última vez en 2018, desplazando a decenas de miles de personas.

Pero la agencia de vigilancia de volcanes permitió el esfuerzo de búsqueda y rescate de alto riesgo en Mayon, uno de los 24 volcanes más activos del país, con una advertencia para que los miembros del equipo estuvieran alerta ante la emisión repentina de ceniza volcánica y gas o flujos repentinos de lodo si llovía en las laderas.