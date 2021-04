EEUU y China se ponen del mismo lado: acuerdan cooperar en la lucha contra la crisis climática

Estados Unidos y China, los dos mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, acordaron cooperar con urgencia en materia de cambio climático, apenas unos días antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acoja una cumbre de líderes mundiales para abordar el tema.

El acuerdo fue alcanzado por el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, y su homólogo chino, Xie Zhenhua, durante dos días de conversaciones en Shangái la semana pasada, según un comunicado conjunto.

Los dos países “están comprometidos con cooperar entre sí y con otros países para abordar la crisis climática, que debe abordarse con la seriedad y urgencia que demanda”, indicó el comunicado.

China y Estados Unidos son los países que más dióxido de carbono emiten, responsables de casi la mitad de las emisiones derivadas de combustibles fósiles que están calentando la atmósfera del planeta. Su cooperación es crucial para el éxito de los esfuerzos globales por limitar el cambio climático, aunque las tensiones sobre derechos humanos, comercio y las reclamaciones territoriales chinas sobre Taiwán y el Mar de la China Meridional han amenazado con socavar esos esfuerzos.

La visita de Kerry a Shangái fue el viaje oficial de más alto nivel de un funcionario estadounidense a China desde que Biden asumió el cargo en enero. Desde allí, el exsecretario de Estado viajó a Corea del Sur para celebrar reuniones.

Biden ha invitado a 40 líderes mundiales, incluido el presidente de China, Xi Jinping, a la cumbre del 22 y 23 de abril. Se espera que Estados Unidos y otros países anuncien objetivos nacionales más ambiciosos para recortar las emisiones de dióxido de carbono antes o en la cumbre, además de prometer ayuda económica para los esfuerzos de países menos adinerados.

No estaba claro hasta qué punto llegaría la cooperación entre Estados Unidos y China en cuestiones climáticas.

Cuando Kerry seguía en Shangái, el vice primer ministro de Exteriores, Le Yucheng, dijo el viernes que era improbable que Beijing anunciara nuevos compromisos en la cumbre.

“Para un país grande con 1.400 millones de personas, estos objetivos no se alcanzan con facilidad”, dijo Le durante una entrevista con The Associated Press en Beijing. “Algunos países piden a China que alcance sus objetivos antes, me temo que esto no es muy realista”.

Biden, que ha dicho que combatir el cambio climático está entre sus principales prioridades, inició el proceso para que Estados Unidos regrese al Acuerdo Climático de París en las primeras horas de su presidencia, revocando la orden de retirada de su predecesor, Donald Trump.