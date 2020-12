“En ruinas”, terremoto deja muertos y graves destrozos en partes de Croacia

ZAGREB, Croacia - El terremoto de 6.2 de magnitud que este martes sacudió la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, ha causado un número indeterminado de muertos, entre ellos una niña, y heridos, informó el alcalde local, Darinko Dumbovic, a la emisora de Radio Croacia.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo Dumbovic.

Poco antes de hacer estas declaraciones, el alcalde de Petrinja había indicado al portal 24 sata que "los servicios han empezado a rescatar a la gente de los escombros" y que el ejército acudió a la zona para ayudar en las tareas.

El experto Kresimir Kuk, del Instituto Sismológico del país adriático, alertó de que puede haber nuevos temblores y pidió a los ciudadanos alejarse de edificios en malas condiciones, de los cuales hay muchos en la zona en torno a Petrinja.

"No podemos excluir del todo y en teoría otro seísmo (de igual intensidad), pero podemos decir que es mayor la probabilidad de réplicas de menor magnitud", dijo Kuk a la televisión regional N1.

Según esa emisora, que mostró imágenes de edificios y techos derrumbados en numerosos edificios en Petrinja y cómo los equipos de rescate, con bomberos y voluntarios, recuperaban a algunas personas de entre los escombros, también en Zagreb hubo heridos.

Video de cámaras de vigilancia de una agencia creativa en la provincia occidental de Izmir mostraron cómo las salas de oficinas comenzaron a estremecerse violentamente. El pánico hizo que la gente saliera de la oficina o se cubrieron bajo las mesas el momento del terremoto.

Numerosos ciudadanos de la capital, que en buena parte quedó sin electricidad, salieron a las calles y parques, e incluso algunos abandonaron la ciudad, que en marzo pasado fue golpeada por un terremoto de 5.5 grados.

Kuk pidió a los ciudadanos dejar libres las calles para que los servicios puedan llegar sin obstáculos a Petrinja, ciudad a la que este martes acudieron el primer ministro del país, Andrej Plenkovic, y el presidente, Zoran Milanovic

La ciudad central de Sisak, cercana a Petrinja, también sufrió daños materiales, indicó N1.