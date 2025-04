Ucrania estaría lista para firmar importante acuerdo sobre recursos minerales con EEUU

Ucrania está preparada para firmar un acuerdo que daría a Estados Unidos acceso a sus valiosos minerales raros con la esperanza de asegurar el apoyo continuo en su agotadora guerra con Rusia, dijeron el miércoles altos funcionarios ucranianos.

La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko, se dirigía a Washington el miércoles para ayudar a finalizar el acuerdo, según dos altos funcionarios ucranianos que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.

Para Kiev, el acuerdo se considera clave para asegurar su acceso a futura ayuda militar de Estados Unidos.

"Realmente, este es un acuerdo estratégico para la creación de un fondo de socios de inversión", dijo el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en la televisión ucraniana. “Este es verdaderamente un acuerdo internacional, equitativo y bueno sobre inversión conjunta en el desarrollo y la restauración de Ucrania entre los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania”.

El presidente estadounidense Donald Trump indicó en febrero que quería acceso a los materiales de tierras raras de Ucrania como condición para el apoyo continuo de Estados Unidos en la guerra, describiéndolo como un reembolso por los miles de millones de dólares en ayuda que Estados Unidos ha dado a Kiev. Pero las conversaciones se estancaron después de una tensa reunión en la Oficina Oval entre líderes estadounidenses y ucranianos, y llegar a un acuerdo desde entonces ha resultado difícil y ha tensado las relaciones entre Washington y Kiev.

No estaba claro de inmediato si la administración Trump también estaba lista para finalizar el acuerdo el miércoles.

El tenso intercambio comenzó después de que el vicepresidente JD Vance dijera que el camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania es la diplomacia.

Estados Unidos busca acceso a más de 20 materias primas consideradas estratégicas para sus intereses, incluidos los depósitos de titanio de Ucrania, que se utilizan para fabricar alas de aviones y otras manufacturas aeroespaciales, y uranio, que se utiliza para energía nuclear, equipos médicos y armas. Ucrania también tiene litio, grafito y manganeso, que se utilizan para fabricar baterías de vehículos eléctricos.

Después de que Kiev consideró que el borrador inicial del acuerdo favorecía desproporcionadamente los intereses estadounidenses, introdujo nuevas disposiciones destinadas a abordar esas preocupaciones.

Según Shmyhal, la última versión establecería una asociación equitativa entre los dos países y duraría 10 años. Las contribuciones financieras a un fondo conjunto se harían en efectivo, y solo la nueva ayuda militar de Estados Unidos contaría para la parte estadounidense. La asistencia proporcionada antes de que se firmara el acuerdo no se contaría. A diferencia de un borrador anterior, el acuerdo no entraría en conflicto con el camino de Ucrania hacia la membresía en la Unión Europea, una disposición clave para Kiev.

Se espera que el gabinete ucraniano apruebe el texto del acuerdo antes de que pueda ser firmado en Washington. El acuerdo luego requerirá ratificación en el Parlamento ucraniano antes de que pueda entrar en vigor.

Las negociaciones se producen en medio de un progreso accidentado en el impulso de Washington para detener la guerra.

En Moscú, un alto funcionario del Kremlin señaló el miércoles que cerrar un acuerdo para poner fin a la guerra "es demasiado complejo para hacerse rápidamente", mientras Estados Unidos busca impulsar los esfuerzos de paz y ha expresado frustración por el lento progreso.

Mientras tanto, un ataque nocturno de drones rusos en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, hirió al menos a 45 civiles, dijeron funcionarios. La Organización de Naciones Unidas informó que el número de bajas civiles ucranianas ha aumentado en las últimas semanas.

Putin quiere respuestas antes de comprometerse a un alto el fuego

El presidente ruso Vladimir Putin respalda los llamados a un alto el fuego antes de las negociaciones de paz, "pero antes de que se haga, es necesario responder a algunas preguntas y resolver algunos matices", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Putin también está listo para conversaciones directas con Ucrania sin condiciones previas para buscar un acuerdo de paz, agregó.

"Nos damos cuenta de que Washington quiere lograr un progreso rápido, pero esperamos comprensión de que la resolución de la crisis ucraniana es demasiado compleja para hacerse rápidamente", dijo Peskov en su conferencia de prensa diaria con periodistas.

Trump ha expresado su frustración por el lento avance en las negociaciones destinadas a detener la guerra, que dijo que podría terminar en las primeras 24 horas de su nueva administración en enero. Los líderes de Europa occidental han acusado a Putin de estancarse mientras sus fuerzas buscan apoderarse de más tierras ucranianas. Rusia ha capturado casi una quinta parte del territorio de Ucrania desde el inicio de la guerra el 24 de febrero de 2022.

Trump ha reprendido al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, según él, por "prolongar" el "campo de matanza", y también a Putin por complicar las negociaciones por lanzar ataques mortales que golpearon la capital ucraniana, Kiev, en un "muy mal momento".

Trump considera que la guerra es un desperdicio de dinero para los contribuyentes estadounidenses y por las vidas perdidas en el conflicto. Altos funcionarios estadounidenses han advertido que la administración podría abandonar los esfuerzos de paz si no ve una solución. Eso podría significar el fin de la ayuda militar crucial para Ucrania y sanciones económicas más severas a Rusia.

EEUU quiere que ambas partes se muevan más rápido

El Departamento de Estado intentó nuevamente el martes presionar a ambas partes para que se movieran más rápidamente.

"Ahora estamos en un momento en el que las propuestas concretas deben ser entregadas por las dos partes sobre cómo poner fin a este conflicto", declaró la portavoz del departamento, Tammy Bruce, citando al secretario de Estado, Marco Rubio.

"Cómo procedemos desde aquí es una decisión que ahora pertenece al presidente", dijo a los periodistas, relatando una conversación que tuvo con Rubio. "Si no hay progreso, retrocederemos como mediadores en este proceso".

Rusia ha rechazado una propuesta de Estados Unidos para un alto el fuego inmediato y completo de 30 días, haciéndolo condicional a un cese del esfuerzo de movilización de Ucrania y el suministro de armas occidentales a Kiev.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó el miércoles que Ucrania había aceptado una tregua incondicional solo porque estaba perdiendo terreno en el campo de batalla, donde las fuerzas rusas tienen la ventaja.

Durante una sesión informativa en Río de Janeiro, donde asistía a una reunión ministerial del grupo BRICS, Lavrov también sugirió que las promesas de alto el fuego de Ucrania no eran creíbles. Ambas partes se han acusado mutuamente de romper treguas anteriores. No fue posible una verificación independiente de las afirmaciones del campo de batalla.

La ONU dice que las bajas civiles ucranianas aumentan

Mientras tanto, los civiles ucranianos han sido asesinados o heridos en ataques todos los días de este año, según un informe de la ONU presentado el martes en Nueva York.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó que en los primeros tres meses de este año, había verificado 2,641 bajas civiles en Ucrania. Eso fue casi 900 más que durante el mismo período del año pasado.

Además, entre el 1 y el 24 de abril, las bajas civiles en Ucrania aumentaron 46% en comparación con las mismas semanas de 2024, dijo.

La fuerza aérea ucraniana dijo que Rusia disparó 108 drones Shahed y señuelos a Ucrania entre el martes y el miércoles, principalmente en las ciudades de Dnipro y Járkiv.

También el miércoles, el Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que sus drones atacaron la Planta de Ingeniería de Instrumentos Murom en la región de Vladimir, en Rusia, durante la noche, causando cinco explosiones y un incendio.

La planta ubicada al este de Moscú produce dispositivos de ignición de municiones, así como componentes y productos para las fuerzas aérea y marina de Rusia, dijo una fuente de la agencia a The Associated Press. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el ataque.

La afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.