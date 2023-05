México: testigos describen masacre durante carrera de autos en Baja California

BAJA CALIFORNIA, México - Una lluvia de balas descendió sobre un tranquilo poblado de Baja California el fin de semana en el municipio de San Vicente, al sur de Ensenada.

Según la fiscalía del estado, un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado dejó 10 muertos y 10 personas lesionadas. Testigos del poblado presenciaron los hechos entre la confusión y el miedo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

“Yo le dije, no, son balazos, y me decía, no, son los ruidos de los carros. No hombre, se soltó la balacera", relató una mujer comerciante del área que estuvo presente en el momento exacto de los hechos.

Ella fue testigo del ataque registrado pasadas las 2:00 p.m. en contra de una caravana de corredores de autos Razer, participantes del “Cachanillazo”, en el kilómetro 90 de la carretera transpeninsular, al sur de Ensenada.

“Yo me quedé paralizada, no sabíamos qué hacer, si correr o dejar todo”, dijo la testigo.

Un poblado tranquilo se convirtió en una escena de un multihomicidio, que cobró la vida de diez personas, entre ellas una mujer, según confirmó a TELEMUNDO 20, Jorge Argoud, subdirector operativo de la policía municipal de Ensenada.

“Los testigos manifiestan que momentos antes se encontraban ahí un grupo de los participantes de este evento denominado 'Cachanillazo' y en un momento dado, llega una camioneta negra, se bajan varias personas del sexo masculino y empiezan a hacer disparos“, dijo.

Según la Fiscalía General del Estado, se trató de un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado. Los operativos entre el Ejército, la Marina y la policía local se reforzaron de inmediato en las zonas aledañas.

Se localizó una camioneta negra con visibles impactos de bala y sangre en su interior.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, "la agresión fue repelida por quienes fueron agredidos inicialmente, por lo que las investigaciones estarán orientadas a establecer el origen y el móvil del enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado”. Y es que las ráfagas de balas, según testigos, fueron en dos ocasiones.

“Sí, en dos ocasiones, primeramente, y luego se paró todo, y luego al ratito, otra vez se vino. Miramos cuando las patrullas y todo se dejaron venir para acá”, relató la testigo.

La Cruz Roja trasladó a los heridos a la zona urbana de Ensenada, y dos más fueron atendidos en San Vicente, en medio de un despliegue policiaco de seguridad.

“Las personas lesionadas, cuando se trasladaron a los nosocomios más cercanos, aquí ya en la ciudad de Ensenada para su atención, inmediatamente se implementó un operativo de vigilancia a las instalaciones, a las personas lesionadas”, agregó Argoud.

El hecho impactó a los pobladores, pues se trató de un suceso atípico en una zona que consideraban segura.

“Yo he visto este lugar muy tranquilo, pero lo que pasó ayer (sábado) ahora sí que nos sorprende a todos, y realmente yo he visto que era un lugar muy tranquilo, pero veo que no. La situación va de mal en peor y no creo que vaya a mejorar”, dijo un residente de San Vicente.

Las autoridades confirmaron que no hay víctimas colaterales del poblado, según Argoud.

“Todos pertenecían a las caravanas que venían aquí, no hubo ningún ataque hacia los pobladores de la delegación”, añadió Argoud.

La fiscalía general del estado comisionó a un grupo especial para las investigaciones de este ataque armado, en el que hasta el momento no hay personas detenidas.