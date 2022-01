Contra plan oficial, vuelven las clases a distancia en México por brote de contagios

CIUDAD DE MÉXICO - Aun cuando el gobierno de México insiste en que asistir a clases presenciales es seguro, padres de familia no están de acuerdo ante el rebrote de contagios que solo el lunes sumó más de 50,000.

"La escuela no es donde mayormente ocurren los contagios", insiste el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario mostró una gráfica que indica que desde finales de diciembre a la fecha los contagios entre los menores de edad han alcanzado cifras récord, sin embargo, aclaró estos no se dieron por volver a los salones.

"Ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones, es decir, no fue por abrir las escuelas donde iniciaron los contagios", insistió.

López-Gatell no comentó sobre si las vacaciones, donde muchas familias aceptaron la invitación de las autoridades para acudir a los distintos eventos masivos con motivo de época pudieron ser un foco de contagio.

"Tengo a mis sobrinos y a mi hijo en casita", comenta Verónica Gómez, quien al igual que muchos padres de familia está en desacuerdo en mandar a sus hijos a los planteles.

El riesgo es mayor porque en México se han dado muy pocas vacunas para los adolescentes.

Por esa razón se han organizado y reunido cientos de firmas para que les aprueben retomar el aprendizaje en línea.

"Por su seguridad, porque los niños no se lleguen a contagiar, porque la mayoría de ellos no están vacunados", subraya Gómez en referencia a que en México no hay autorización para que vacunar a los menores.

La iniciativa, indica Pedro Hernández, director un colegio, ha sido apoyada por los docentes quienes también están sintiendo el impacto del virus.

"Llevamos en estas dos primeras semanas de enero de clases cinco maestras del turno matutino con contagio y un trabajador, en el vespertino tres maestras", argumenta.

Autoridades mexicanas dicen que la prioridad son otros grupos de adultos.

Las autoridades educativas aseguran que hasta ahora unos 18 millones de estudiantes desde el preescolar hasta la universidad asisten a clases en las escuelas, lo que representa poco más de la mitad del total de alumnos.

"A nosotros sí nos exigen que nuestros hijos vayan a la escuela”, dice Érika Rojas.

La mujer, quien es parte de las familias que sí llevan a sus hijos a clases, argumenta que aceptan correr el riesgo porque no tienen otra opción.

"Sí me da mucho miedo, pero si no los manda uno pues no los califican", dice Rojas.

Hasta ahora, en medio de la crisis sanitaria cinco millones de menores y jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios.