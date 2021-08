México demanda a varios fabricantes de armas de EEUU por prácticas “negligentes”

El gobierno de México ha interpuesto una demanda civil contra 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos a las que señala de promover prácticas comerciales, "negligentes e ilícitas", que facilitan el tráfico ilegal de armamento.

La presentación del recurso estuvo encabezada por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que las empresas armamentistas, aunque dicen que no tienen responsabilidad, una vez venden las armas sí la tienen.

El gobierno mexicano señala que las empresas saben que las prácticas de estas compañías contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan. México quiere una compensación por los estragos que las armas han causado en su país.

Lo que debes saber El gobierno estima que el 70% de las armas que se trafican a México provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que solo en 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados al tráfico de armas.

El gobierno buscará al menos $ 10 mil millones en compensación.

La tasa de homicidios a nivel nacional de México en 2020 se mantuvo sin cambios en 29 por cada 100.000 habitantes. En comparación, la tasa de homicidios de EE. UU. En 2019 fue de 5,8 por 100.000.

Entre los demandados se encuentran algunos de la empresas más importantes en armas, incluidos: Smith & Wesson Brands, Inc .; Barret Firearms Manufacturing, Inc .; Beretta U.S.A. Corp .; Colt's Manufacturing Company LLC y Glock Inc. Otro acusado es Interstate Arms, un mayorista del área de Boston que vende armas de todos los fabricantes mencionados, excepto uno, a distribuidores en los EE. UU.

Ebrard dijo que la demanda era otra parte de los esfuerzos del gobierno contra la violencia armada. “La prioridad es que reduzcamos los homicidios”, dijo. "No buscamos cambiar las leyes estadounidenses".

La venta de armas de fuego está severamente restringida en México y controlada por el Departamento de Defensa. Sin embargo, miles de armas llegan por contrabando a México por los poderosos carteles de la droga del país.

Mira aquí el anuncio completo de la demanda interpuesta por el gobierno mexicano: