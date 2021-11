López Obrador reprueba muerte de dos migrantes por disparos de la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO - Elementos de la Guardia Nacional dispararon contra una camioneta en la que viajaban 14 migrantes y mataron a dos de ellos y otros tres resultaron heridos, confirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El vehículo con los migrantes transitaba por un camino rural del estado sureño de Chiapas cuando fueron interceptados por guardias federales que les marcaron el alto y, al no hacerlo, abrieron fuego. Hasta el momento la corporación ha informado solo de la muerte de un migrante, de origen cubano.

Pero, tras condenar el hecho, el mandatario dijo en su conferencia matutina que dio instrucciones para que los agentes implicados sean puestos a disposición de la Fiscalía General “porque perdieron la vida dos migrantes”.

"Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público", agregó López Obrador.

"Sí, no se detuvieron. Pero (los migrantes) no hicieron más que salir rápido sin detenerse. De frente estaba la patrulla de la Guardia Nacional. No dispararon, no agredieron, y los de la Guardia Nacional dispararon. Y esto no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes", dijo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el martes la muerte del migrante cubano y las lesiones a otros indocumentados por disparos de la Guardia Nacional, y pidió una investigación "pronta y efectiva".

Una caravana conformada por miles de migrantes -en su mayoría centroamericanos y haitianos- avanza estos días por Chiapas para llegar a la Ciudad de México y regularizar su situación en el país para posteriormente avanzar a la frontera norte.

La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de más 190,000 indocumentados detectados en México de enero a septiembre, el triple de 2020.