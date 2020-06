Su padrastro dice que se cayó de un segundo piso: investigan muerte de niña de 5 años

TIJUANA- El padrastro de una niña de 5 años en Tijuana, hoy se encuentra detenido por las autoridades de la fiscalía general de Baja California bajo cargos de feminicidio y violación agravada, un caso que es investigado por la unidad de homicidios culposos.

Las autoridades en Tijuana aseguraron que la muerte de Patricia Elizabeth, quien cumpliría 6 años el próximo 30 de septiembre del 2020, es el primer caso de feminicidio a una menor de edad durante el presente año, un caso que relató su madre a Telemundo 20 con lágrimas en los ojos, jamás imaginó experimentaría su familia.

Los hechos se registraron el pasado 12 de junio, cuando la pareja sentimental de la madre de la menor, quien cuidaba de ella, la llevó a urgencias en el Hospital Guzmán, donde aseguró que la pequeña había caído de un segundo piso al jugar con el perro de la familia.

“Yo siento mucho coraje por no haber estado ahí en el momento que sucedieron las cosas para defenderla, para defender que el maldito le haya hecho lo que le hizo”, dijo Guadalupe Ochoa, madre de la víctima.

De acuerdo con Ochoa, ella se encontraba trabajando en una taquería de la ciudad cuando su pareja llegó para darle la noticia de lo que había sucedido.

“El me dijo la niña se cayó del techo estaba con el perro y yo le dije cómo, pues si la niña se cayó el del techo, ya no me dio más explicación”, relató Guadalupe a Telemundo 20.

Sin embargo la fiscalía dice las investigaciones revelaron otros datos.

“De la investigación se desprende que la niña no se cayó, que fue golpeada en este caso”, aseguró Adriana Lizárraga González, titular de la Fiscalía Especializada en delitos contra Mujeres por Razón de Género.

Pues la pareja de Guadalupe quien también cuidaba del hermano pequeño de Patricia, Juan N, es el principal sospechoso.

“El médico legista certificó que la niña había sido abusada”, informó Adriana Lizárraga González.

Un caso por el que su madre dijo a Telemundo 20 pedía justicia, pues sus primeras declaraciones a las autoridades fueron por falta de conocimiento del caso, apenas llegó al hospital y contó lo que su pareja e hijo le describieron mientras se dirigían al centro médico.

“Eso le dije al hospital pero no para cubrir a él, en ningún momento lo quería cubrir, solamente mi hijo me había dicho eso, él me había dicho eso”, señaló Ochoa quien aseguró, jamás imaginó su hija fuera víctima de violencia por parte de su pareja.

“Yo llegaba y les preguntaba cómo les fue y ellos me decían que bien que habían jugado y los habían sacado a jugar en sus carritos”, recordó.

Una situación que asegura el sistema integral para la familia en Tijuana (DIF) es más común de lo que parece, pequeños con el síndrome del niño maltratado que llegan a remitirse hasta en dos ocasiones por día en Tijuana del municipio al DIF estatal.

“Es un niño que ha sufrido constante abuso de parte de familiares o las personas que son sus cuidadores principales”, informó José Guadalupe Salas, psicólogo del DIF municipal en Tijuana.

Por lo que dice los padres deben estar atentos, pues para los psicólogos y expertos es fácil detectar cuando algo no está bien en casa.

“Los cambios en las actitudes de los niños, cuando dejan de ser sociables, de tener un buen desempeño en la escuela empiezan a retraerse”, aseguró José Guadalupe.

El hermano la perdió de vista, y los gritos de los vecinos fueron los que alertaron a la madre sobre el fatal incidente.

La madre de Patricia se siente destrozada al enterarse, que su hija sufría cuando ella no se encontraba en casa.

“Mi niño solamente me dijo que él le había pegado, la había aventado contra la pared en dos ocasiones que la metió en un tambo de agua”, explicó la madre de la víctima.

La familia de Patricia agregó que esperan las autoridades logren justicia para el caso, de está descrita como una dulce niña que tuvo una muerte terrible y así poder darle una digna sepultura pues su cuerpo sigue en las instalaciones del servicio médico forense (SEMEFO) en Tijuana.