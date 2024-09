Embajador de EEUU en México advierte nuevamente sobre los riesgos de la reforma judicial impulsada por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, México - El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó este martes su respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador tras la pausa en las relaciones que puso la semana pasada el mandatario mexicano, pero insistió en advertir sobre los riesgos de la reforma judicial.

“Hemos tenido un muy buen recorrido, le tengo mucho respeto al presidente López Obrador, nos ha abierto la puerta. Hemos cambiado mucho. Somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo”, dijo el diplomático durante una conferencia de prensa.

Sin embargo, volvió a advertir sobre la polémica reforma al Poder Judicial que busca, entre otras cosas, la elección de jueces por voto popular, pues si bien dijo que es una decisión del Gobierno de México, insistió en que hay preocupaciones de personas de diferentes sectores en Estados Unidos.

“Estoy en acuerdo que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la corte (...) si no se hace de manera bien puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nada más como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos”, enfatizó.

Asimismo, señaló que respeta la soberanía mexicana, pero explicó que si ha comentado sobre la reforma es por las preocupaciones que le han llegado en su papel de representante de EE.UU. en México.

“No es que estamos nosotros quitándole de cualquier manera la soberanía de México, respetamos esa soberanía de México. Pero esas (preocupaciones) me llegan a mí de muchísimos (personajes) y es importante que, los que vayan a hacer esas decisiones, vayan conociendo qué son esas preocupaciones”, aseveró.

Aseguró también que México y Estados Unidos siguen trabajando en temas económicos, fronterizos y de seguridad pues “son de importancia para los pueblos” y no se pueden pausar solo porque “alguien se enoja”.

“Seguimos trabajando muchísimo con el Gobierno de México, en la vida diaria”, recordó.

¿Por qué AMLO se molestó con el embajador de EEUU?

La polémica entre Salazar y López Obrador ocurrió porque el representante de EE.UU. en México criticó públicamente el proyecto de reforma judicial, que busca la elección de jueces por voto popular en México, lo que ha despertado inquietud entre inversionistas y políticos estadounidenses.

A estas alertas se sumó la Embajada de Canadá en México, que reportó preocupación de los inversionistas por estas reformas.

La transformación del Poder Judicial pretende realizar elecciones en dos primeros momentos, en 2025 y 2027, para elegir a la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y todos los jueces y magistrados federales.

Esta iniciativa ha generado incertidumbre a nivel global, lo que ha repercutido en una volatilidad en torno al tipo de cambio peso mexicano-dólar y advertencias sobre repercusiones a la inversión extranjera por falta de certidumbre.