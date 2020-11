Asesinan a alcaldesa de estado mexicano: “hubiera muerto contigo”, dice su viudo

VERACRUZ - Florisel Ríos Delfín, Alcaldesa del municipio de Jamapa, en el estado de Veracruz, fue secuestrada y asesinada este miércoles por un grupo de hombres.

La funcionaria había pedido ayuda al secretario de gobierno del Estado, Eric Cisneros, porque temía sufrir un ataque, pero no recibió apoyo, según relata en un audio que ha sido compartido por medios nacionales de comunicación.

"Me dirigí a hablar con el secretario de Gobierno ayer, me arrepiento enormemente, se los digo de frente, porque la manera como me trató el señor no lo merecía, me acerqué a él, me dijo: 'te quiero decir que estás mal'", cuenta la funcionaria del Partido de la Revolución Democrática.

"Ni me saludó, y dijo: si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, porque tu Policía está mal".

Ríos Delfín fue asesinada a balazos y su cuerpo fue dejado en un lote baldío de la comunidad de Ixcoalco, en Medellín.