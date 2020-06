AMLO rechaza hacerse una prueba de COVID-19: “no tengo los síntomas”

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que no se realizará la prueba de COVID-19 mientras no presente síntomas.

El viernes, durante una gira por Tabasco, el mandatario tuvo contacto el viernes con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien el sábado, ya con síntomas, se sometió a la prueba y dio positivo.

Según el protocolo indicado por el propio gobierno de López Obrador, aquellos que tuvieron contacto con alguien que se infectó de coronavirus SARS-CoV-2 tendría que hacerse una prueba y, además, mantenerse en aislamiento.

Sin embargo, el mandatario no contempla acatar ninguna de las dos recomendaciones.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido, se guarda la distancia, ahora fui a la gira, en los actos hay muy poca gente, solo medios", argumentó el mandatario.

Además se refirió a la situación del director general del IMSS y al contagio de su familia.

MUCHAS GRACIAS por todos los mensajes, y a mi familia, amig@s y colegas por los ánimos y la buena vibra. Afortunadamente Marifer, mis hijos y yo estamos bien.



Atendemos las indicaciones médicas y sigo a distancia mis responsabilidades en @Tu_IMSS. Seguiré informando por acá. pic.twitter.com/iQQt3ZJnOJ — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 8, 2020

"Deseamos que se mejore, que salga adelante Zoé. Sí, él se contagió y está recluido en su casa. Está bien, de todas formas hay que estar atentos. Su familia también, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección del virus, pero sin gravedad", reveló el mandatario.

"Lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor y sufrimiento".