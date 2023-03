Migrantes denuncian acoso sexual: hombre toma fotos a mujeres y niñas en un albergue

TIJUANA - Varias mujeres migrantes que residen en el albergue Ágape en Tijuana dijeron sentirse acosadas y hostigadas, al acudir el lunes a denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Denunciaron que recientemente sorprendieron a un hombre de aproximadamente 25 años, presuntamente tomándoles fotografías dentro del albergue sin su consentimiento, tanto a ellas como a niñas y niños.

“Un compañero ahí del albergue de migrantes nos tomaba fotos a todas las niñas, a todas en su mayoría”, dijo Irma.

Narraron que lo detuvieron y le quitaron el celular para entregarlo a la Policía Municipal, pero antes descubrieron que eran cerca de 1,500 imágenes las que el hombre tenía almacenadas.

Maribel recordó que “en cuanto él se dio cuenta que ya lo habían descubierto quería huir del albergue”.

Cuando hicieron el reporte, la policía municipal los canalizó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar la denuncia, sin embargo, mencionaron que solamente les recibieron una denuncia, número único de caso confirmado por el área de comunicación de la corporación.

Piden que el hombre no salga pronto porque temen por su integridad.

“Mi niña tiene 13 años y está atemorizada pues de qué quería, cuáles son las intenciones de él con las fotos de mi niña y con las demás fotos”, agregó Maribel.

El director del Albergue Ágape dijo que el joven es de nacionalidad hondureña y a los familiares se les había olvidado mencionar que tiene una condición de salud mental.

“Ahí con nosotros solamente tenía 4 días que había venido con unos familiares de con él, antes de llegar la policía habló conmigo y me dijo 'perdóneme, pastor. y mire que yo no soy una persona mala', y le dije no es algo que yo tenga que perdonar, es una cuestión legal”, señaló.

Al ser recibidos por representantes de la Comisión Nacional les indicaron que primero deberían acudir con la instancia estatal.