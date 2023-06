Mes del Orgullo LGBTQ: Eventos que se celebrarán todo el mes en el Valle

PHOENIX - Si te encuentras en el Valle del Sol durante todo el mes de junio, no te puedes perder todos estos eventos para celebrarlo con tus seres queridos.

WORK! COLOR! LIGHT!

FOUND:RE Contemporary y FOUND:RE Phoenix Hotel se complacen en anunciar la apertura de su nueva serie de exposiciones, “¡TRABAJO! ¡COLOR! ¡LUZ!”, con el apoyo de Artlink Inc. Se celebrará el arduo trabajo y la dedicación de los artistas queer que han usado su creatividad para explorar las experiencias multifacéticas de la comunidad LGBTQ+.

Fecha: viernes 2 de junio de 6 a 9 p.m

Lugar: ROUND:RE Phoenix Hotel

FIRST FRIDAY PRIDE THEME PARTY

Es esa época del año, el Mes del Orgullo está aquí. ¡Ven y celebra nuestra fiesta temática First Friday Pride con estilo y diversión! Tendremos música increíble, comidas y bebidas sabrosas y, como siempre, muchos juegos divertidos para jugar toda la noche.

Fecha: viernes 2 de junio a partir de las 9 p.m.

Lugar: Level 1 Arcade Bar

RAINBOW READERS & WRITERS DAY

El Rainbow Readers & Writers Day de GLSEN Arizona tiene como objetivo reunir a estudiantes, bibliotecarios, educadores, familias y miembros de la comunidad para celebrar y construir conexiones en torno a la literatura inclusiva y LGBTQ+ afirmativa.

Fecha: sábado 3 de junio de 11 a.m. a 5p.m.

Lugar: Palabras Bilingual Bookstore

Pride Party 2023 by City of Tempe

Acompáñanos a una noche inolvidable de celebración y amor en la Fiesta del Orgullo del Centro de Tempe con la Drag Entertainer, Barbra Sevilla.

El centro de Tempe Love es LOVE, ¡y estamos listos para mostrarlo contigo! Tenemos una discoteca silenciosa, comida, cerveza y vino, entre otras sorpresas para que tu noche sea inolvidable.

Fecha: sábado 3 de junio de 7 a 10 p.m.

Lugar: CenterPoint Plaza in Tempe

Desert Overture: Composed with Pride

¡Únete a Desert Overture mientras tocan obras compuestas de música de la comunidad LGTBQ+ en esta celebración de la música en “Composed with Pride! Vamos a echar un vistazo a algunos de los compositores LGTB Q+ más destacados del pasado al presente. ¡Únase a nosotros para esta celebración de la música mientras interpretamos “Composed With Pride!”

Fecha: sábado 11 de junio de 3 a 8 p.m.

Lugar: Tempe Center for the Arts

Point of Pride LGBTQ+ Summit

Nuestra innovadora cumbre se centra en la importancia de la inclusión LGBTQ+ en el lugar de trabajo para atraer y retener a los mejores talentos en su organización.

Fecha: jueves 15 de junio de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Lugar: Midwestern University, Glendale

Pride in the Pines

Celebrando 27 años en el norte de Arizona, el objetivo de Flagstaff Pride es que juntos apoyemos, unamos y fortalezcamos nuestra comunidad LGBTQIA2S+,

La misión se eleva cada año con el evento principal de Flagstaff Pride, un festival del orgullo familiar en las frescas tierras altas de Flagstaff.

Fecha: sábado 17 de junio

Lugar: Thorpe Park Softball Fields, Flagstaff

6th Annual Pride Bar Crawl

En el evento encontrarás diversidad de comida, música y mucho entretenimiento.

Fecha: sábado 17 de junio

Lugar: Boondocks Patio & Grill 4341 North 75th Street Scottsdale, AZ 85251

Pride Drag Brunch with Whitney Rose

Únase a nosotros en Almost Famous as the drag bus present, pride drag brunch con invitada especial, Whitney Rose, Real Housewives of Salt lake city.

Fecha: sábado 18 de junio a partir de las 11:30 a.m.

Lugar: Almost Famous, Scottsdale

Celebrate Skate

Los eventos del Orgullo Global se celebran cada mes de junio en todo el mundo. Aunque Phoenix Pride se celebra localmente en octubre de cada año, ¡queremos celebrar el orgullo global con un patín en junio!

Fecha: jueves 22 de junio de 8 a 10:30 p.m.

Lugar: Skateland Chandler

Phoenix Pride Awards Reception

¡Desde su creación en 2008, el Fondo de Becas del Orgullo de Phoenix ha otorgado $437,500 en becas! Solicitud abierta del 1 de enero al 15 de abril de 2023.

Fecha: sábado 25 de junio de 9 a.m. a 2 p.m.

Lugar: Tempe Center for the Arts

Phoenix Pride Awards Reception and MX Pride Pageant

Disfrute de una noche celebrando y honrando a la comunidad del Orgullo de Phoenix con la Recepción de los Premios del Orgullo de Phoenix, seguida del Desfile del Orgullo de Mx Phoenix. Los premios incluyen espíritu comunitario, becas, subvenciones comunitarias y desfiles. Organizado por Miss Phoenix Pride 2011, Olivia Gardens y con Phoenix Pride Royalty. Acompañado por Aimee Justice, Olivia Gardens también será el anfitrión del Mx Phoenix Pride Pageant.

Fecha: sábado 25 de junio e 4 a 9 p.m.

Lugar: Tempe Center for the Arts

Phoenix Mercury Pride Night v. Indiana Fever

Fecha: jueves 29 de junio a las 7 p.m.

Lugar: Footprint Center

Arizona Diamondbacks Pride Night v. Cleveland Guardians

Fecha: sábado 17 de junio a las 7:10 p.m.

Lugar: Chase Field, Phoenix