Los separó el desierto: hombre busca a su esposa tras cruzar la frontera

NOGALES- Juntos hicieron el pago a un coyote, el cruzó primero y semanas después cruzaría ella por la región de Sonoyta al sur de Arizona. Fue su último viaje juntos.

Patricio Sarmiento relata en Telemundo Arizona cómo fue su tránsito junto con María, su esposa hacia Estados Unidos en busca de un mejor futuro y nuevas oportunidades. La pareja de migrantes mexicanos se adentró en el desierto sur de Arizona con la incertidumbre de cuál sería su destino.

De María no ha sabido nada a más de 6 meses que emprendieron el viaje.

“La extraño demasiado… no hay día que no piense en ella…”. En agosto del 2022 se adentrarían en un viaje por el desierto que hasta el momento no termina.

Patricio asegura que no dejara de buscarla, incluso asegura que contactó al mismo coyote, quien le compartió una foto donde supuestamente quedó su pareja, pero añade que el traficante ha cambiado la versión en varias ocasiones.

“Me estaban cobrando 10 mil dólares para poder traerla, por una vía más corta se supone, pero pues nunca llegó”.

“No siento que ella haya muerto, más bien siento que quizá la tengan en un lugar incomunicada, que la tengan haciendo cosas obligadamente”.

Y esas por estas mentiras e inconsistencias que surge su peor miedo, que su esposa María Ortiz, de 24 años, se haya convertido en víctima de tráfico humano.

Lo sucedido a Patricio y María forma parte de los riesgos que enfrenta la comunidad migrante en la frontera. Una preocupación que ha llevado a grupos de búsqueda como Capellanes del Desierto a detectar un aumento de mujeres migrantes desaparecidas, más de 10 en los últimos 6 meses y en la misma zona que desapareció María.