Violencia en Sonora: entre desapariciones, ataques armados y enfrentamientos

ARIZONA- La inseguridad que se vive en Sonora tiene un impacto para familias que residen en Arizona. Testimonios de familiares de víctimas y autoridades locales detallan los efectos de los constantes ataques armados, enfrentamientos y toma de vialidades por parte del crimen organizado.

Telemundo Arizona recopiló las voces de Ana, Marcia y Lidia, tres madres de Arizona que se convirtieron en víctimas del crimen organizado, comparten el mismo dolor sin acceso a la justicia o reparación del daño.

Para Lidia Hernandez, su vida es una constante búsqueda desde el 4 de noviembre de 2019 cuando su hijo Jorge desapareció en su trayecto hacia Nogales, Sonora para visitar a su familia.

“Jorge siempre me pedía que comer, le gustaban mucho los tacos, el mole… por eso ya no hago esas comidas porque siempre me recuerdan a él”, recuerda Lidia.

Con 64 años, Lidia se unió al colectivo madres buscadoras, un grupo de búsqueda conformado mayormente por mujeres que con pico y pala se adentran a zonas remotas de Sonora, en busca de restos y fosas clandestinas.

Arcadio Pesqueira desapareció en mayo del 2023, el joven estadounidense viajo de Tucson, Arizona a Sonora y nunca regresó. Su madre, Marcia Martinez comparte lo que ha sido su dolor.

“El dolor más fuerte que he sufrido en la vida es la desaparición de mi hijo”.

A un año de su desaparición, Marcia solo le puede hablar y rezar a una fotografía. Y es que asegura no ha recibido respuestas de ninguna autoridad sobre que paso y donde está el cuerpo de su hijo.

Según información recabada con distintos colectivos, se estima que cerca de 50 mujeres de Arizona, viajan a Sonora periódicamente a unirse a brigadas de búsqueda.

Existen casos que no forman parte de las cifras oficiales como el de Moisés Alfonso, que desapareció en Sonora, pero su madre Ana Grijalva, decidió no emitir una denuncia…

“Yo no puse una denuncia por que no creo en el gobierno”, asegura Ana y añade que, desde la desaparición de su hijo, recibió amenazas, agresiones para intimidarla y obligarla a huir de Sonora.

Aplicación de la ley y lazos de corrupción

En una ubicación cerca de la frontera entre Sonora y Arizona, bajo anonimato Julio, a quien llamaremos así por cuestiones de seguridad accedió hablar con Telemundo Arizona.

Julio ha dedicado más de 20 años de su vida a ser policía en distintos municipios al norte de Sonora;

“Nosotros no tenemos garantías de que, si nosotros llegamos a realizar una detención de alto impacto de esas personas, nada me garantiza para que esas personas no me hagan daño a mi o a mi familia”.

Riesgo, corrupción, narcotráfico, justicia a medias, así describió este policía el día a día de algunas corporaciones policiacas, en un estado en el que según él no existe mucha libertad para hacer cumplir la ley.

Julio reiteró, en muchos municipios de Sonora, las cabezas de distintas policías son impuestas bajo el lazo de la corrupción…

“Desgraciadamente, un jefe de policía ahora en la actualidad, pues tiene un acercamiento con cierto líder de un grupo criminal”.

Pero reiteró no en todos los casos, es la ambición o la descomposición de la autoridad.

Sobre los ataques a civiles, a viajeros e incluso a turistas estadounidenses que viajan a sonora, nos aseguró no hay garantías para nadie.

“Para el crimen organizado no hay hora, el crimen organizado va a decir si dejen pasar a los paisanos en la carretera de 7 de la mañana a 9 de la noche”.

Para expertos en seguridad, esta ola violenta no tiene precedentes y ejemplos como la masacre migrante suscitada el 20 de febrero en Saric, el ataque a maestros en la carretera de Sonoyta, las agresiones armadas a turistas estadounidenses y la toma de pueblos con base al terror lo demuestran.

En entrevista exclusiva para Telemundo Arizona, el secretario de seguridad pública de Sonora, Victor Hugo Enríquez confirmó que han dado seguimiento y conocen la situación que enfrentan.

“En los últimos 7 meses se han detenido a más de 500 presuntos delincuentes en dicha zona, se han asegurado 689 vehículos 57 de ellos blindados, y mas de 760 armas y 50 mil cargadores”.

Asegura que han dado prioridad a este repunte violento, trabajando con autoridades de los 3 niveles y, que hoy está bajo control.