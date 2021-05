Violencia al alza y rechazo indígena marcan contienda electoral en estado mexicano

MORELIA - El estado de Michoacán atraviesa un atípico proceso electoral por la grave crisis de violencia y la negativa de algunos pueblos indígenas en participar en las elecciones del 6 de junio.

En el oeste de México, con cerca de 5 millones habitantes, Michoacán elegirá a su gobernador, 112 alcaldes, 24 diputados federales y 40 legisladores locales.

Humberto Urquiza Martínez, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), explicó que el actual proceso electoral está marcado por los efectos de la pandemia, la inseguridad y la autonomía que pretenden mantener las comunidades indígenas.

Urquiza Martínez considera que a los institutos Nacional Electoral (INE) y Electoral de Michoacán (IEM), los órganos electorales que servirán de árbitros en la elección, les faltó atender con mayor antelación las demandas de las comunidades indígenas que buscan elegir sus autoridades mediante "sus usos y costumbres".

"Ha faltado un poco de mayor puntualidad en la intervención de los órganos electorales en algunos momentos, por ejemplo, una mayor coordinación entre el INE y el IEM para atender las demandas indígenas", señaló.

David Alejandro Delgado Arroyo, vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, sostiene que suspendieron la instalación de 30 de los 6,262 centros de votación y se analiza la posibilidad de no habilitar otros 33, al no existir condiciones de seguridad necesarias, ya sea por la delincuencia o la decisión de pueblos indígenas de no participar en el proceso.

COMUNIDADES INDÍGENAS

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organismo formado por las etnias purépecha, náhuatl, otomí y mazahua, explicó que cada vez son más las comunidades indígenas que buscan elegir a sus gobernantes en asambleas comunales, cerrando la puerta a partidos políticos.

Cherán es un municipio donde habitan más de 19,000 indígenas purépechas que, a través de un levantamiento armado y una lucha jurídica, lograron hace una década ser reconocidos como la primera municipalidad autónoma para elegir a sus gobernantes, bajo la figura de Concejo Mayor de Gobierno Comunal.

Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del IEM, reveló que la no instalación de casillas en comunidades indígenas, o zonas afectadas por la violencia, tendrá un impacto mayor en la elección de alcaldes, donde estará en riesgo la validez de los resultados.

"Lo que está en riesgo son las elecciones municipales por no instalarse casillas en algunas regiones, lo que puede impactar en la validez de las elecciones locales (municipales)", apuntó.

La presencia de al menos ocho carteles de droga en Michoacán es otro factor clave en el proceso electoral por su influencia en el control de las policías municipales y presupuestos de los ayuntamientos.

Las principales organizaciones criminales son Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana (antigua), La Nueva Familia Michoacana (escisión de la primera), Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes, Cártel de Los Correa y Cártel del Camaleón.

Josefina Méndez García, ama de casa en la capital Morelia, lamentó que los diferentes candidatos a puestos de elección popular den una mayor prioridad a los temas de imagen por encima de sus propuestas de gobierno.

"La verdad lo veo mal porque no dicen sus propuestas sobre qué es lo que van hacer. Nada más se dedican a la propaganda, deben de explicar si van a arreglar las calles, mejorar el alumbrado público o qué van hacer", sostuvo.

En tanto, Giovanni Briones Castro, joven moreliano, calificó como un show las campañas electorales que realizan los candidatos en el estado, pues tampoco observa propuestas reales.

"Ya tengo mi candidato a gobernador, he visto que las campañas traen mucha gente y folletos, mucha publicidad. Está bien que se den a conocer, pero que no sólo sea un show, que sean propuestas reales como la seguridad, que es primordial", puntualizó.

Los candidatos a gobernador son Carlos Herrera Tello, de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI); Alfredo Ramírez Bedolla, del Partido del Trabajo (PT) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) -el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador-, e Hipólito Mora Chávez, fundador de los civiles grupos de autodefensa y abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES).