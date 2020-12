Vacuna contra el COVID-19 en Arizona: cuándo y cómo será su distribución

ARIZONA- Una vez que las vacunas elaboradas por Pfizer o Moderna fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, (FDA) para el uso de emergencia, dará inicio a una campaña de vacunación sin precedentes contra el coronavirus.

Esto es lo que necesitas saber sobre la vacuna contra el coronavirus:

¿Quiénes recibirán primero la vacuna?

El estado sigue las pautas federales y da prioridad a los trabajadores de la salud y a los residentes de centros de atención a largo plazo, como hogares de ancianos, para las primeras dosis disponibles. Una vez que esos grupos reciban la vacuna, se asignarán dosis adicionales a otros grupos de acuerdo con su lugar en la lista de prioridades.

Los siguientes serán los maestros y otros trabajadores esenciales, seguidos por los adultos mayores o las personas con mayor riesgo de casos graves de COVID-19. Pasarán meses antes de que todos los arizonenses que quieran recibir una vacuna puedan inscribirse para recibir una. El estado tiene alrededor de 7,3 millones de habitantes. Más información de los 3 grupos prioritarios que recibirán la vacuna en el siguiente video:👇

EL departamento de salud de Arizona, detallo más a fondo cuales personas y como es que recibirán la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

¿CUÁNDO PUEDO VACUNARME?

La prioridad dependerá de tu riesgo de infectarte o enfermarte gravemente. ¿Eres un trabajador de la salud? ¿Resides de un hogar de ancianos o recibes atención médica permanente? Si es así, estás entre el grupo de personas que deberían ser las primeras en la fila para el suministro inicial limitado, según decidieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a principios de este mes. A continuación, las fechas de distribución:

Lo que debes saber Según las autoridades, Arizona recibirá 384,350 vacunas.

47,000 vacunas se distribuirán en el condado Maricopa.

11,000 dosis se distribuirán en el condado Pima.

¿CUÁNDO PODRÁN VACUNARSE NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS?

Actualmente, debes tener 18 años o más para recibir la vacuna contra el coronavirus. Si bien Pfizer comenzó a incluir niños entre las edades de 12 y 17 en sus ensayos de vacunas y Moderna también, es demasiado pronto para conocer los resultados de la respuesta inmune y la seguridad en los niños.

Las mujeres embarazadas han sido excluidas de los ensayos clínicos a gran escala, por lo que cuando las vacunas estén disponibles para la población general, no habrá datos suficientes para respaldar una recomendación formal de que ellas reciban vacunas.

El Dr. Christopher Zahn, vicepresidente de actividades de pruebas del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, dijo en un comunicado a NBC News que las mujeres que están embarazadas o que están considerando quedar embarazadas deben consultar a sus médicos y basar sus decisiones en los datos disponibles, sus factores de riesgo y los posibles beneficios.

¿DÓNDE PUEDO OBTENER UNA DOSIS?

Las farmacias, las clínicas de salud y el consultorio de tu médico serán las opciones más probables, mientras los estados generan sus planes de distribución. Los departamentos de salud locales probablemente también realicen operativos de vacunación masiva una vez estén disponibles mayores inventarios.

El gobierno llegó a un acuerdo en octubre con CVS y Walgreens para administrar las vacunas contra el coronavirus a los residentes y al personal de los centros de atención a largo plazo en todo el país.

Una vez que las dosis estén ampliamente disponibles, las personas podrán utilizar un sitio web del gobierno existente, vacunafinder.org, para encontrar donde recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19. El sitio web ya es usado para encontrar vacunas contra la gripe y otras enfermedades.

Es probable que las inyecciones de COVID-19 estén limitadas por un tiempo y que el tipo que reciba la gente probablemente dependerá de lo que esté disponible.

¿CÓMO FUNCIONA LA VACUNA DE ARNm DE PFIZER? ¿ES SEGURA?

La vacuna de Pfizer y BioNTec, llamada BNT162b2, adopta un nuevo enfoque para protegerte de la infección mediante el uso de lo que se llama ARN mensajero o ARNm. A diferencia de una vacuna tradicional, esta nueva se basa en información genética del virus para estimular una respuesta inmune contra COVID-19.

En lugar de inyectar un germen debilitado o inactivado en su cuerpo, esta vacuna inyecta el material genético que nuestras células leen para producir proteínas. Le enseña a tu cuerpo cómo producir la proteína que desencadena la producción de anticuerpos, por lo que si el virus real ingresa más tarde, tu sistema inmunológico lo reconocerá y responderá.

La vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 95%, es segura y también protege a las personas mayores con mayor riesgo de muerte, según los resultados de su ensayo de última etapa anunciado en noviembre. Un análisis de datos finales de los más de 43,000 participantes encontró que la vacuna fue altamente efectiva contra el virus 28 días después de la primera dosis, y su eficacia fue consistente en todas las edades, razas y etnias, dijeron los fabricantes de medicamentos. Además, los ancianos, que se consideran en alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19, reportaron una efectividad de la vacuna de más del 94%.

El número de hospitalizados con el virus en el país ha superado los 100,000 por primera vez.

¿QUÉ PASA CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

Hasta ahora, las vacunas experimentales se han probado en decenas de miles de voluntarios y no se han informado efectos secundarios graves. Los funcionarios de salud monitorearán los efectos secundarios a medida que más personas se vacunen, así como cualquier problema potencial a largo plazo.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha notado que las personas pueden sentir dolor o fiebre inmediatamente después de la inyección, o algo de dolor en el brazo. Otros efectos secundarios temporales informados por los participantes del estudio incluyeron fatiga, dolor de cabeza y escalofríos, que duraron de uno a tres días.

¿PUEDO TENER UNA REACCIÓN ALÉRGICA A LA VACUNA?

Las vacunas a veces pueden causar reacciones alérgicas, pero por lo general son raras y de corta duración. Los reguladores británicos están investigando informes de reacciones alérgicas en dos personas que recibieron la nueva vacuna Pfizer COVID-19 el primer día del programa de vacunación. Mientras tanto, les están diciendo a las personas que no reciban la vacuna si han tenido antecedentes de reacciones alérgicas graves.

La Agencia Reguladora de Productos Médicos y Sanitarios del Reino Unido dijo que las personas no deben recibir la vacuna Pfizer si han experimentado una reacción alérgica significativa a otras vacunas, medicamentos o alimentos, como aquellos a quienes se les ha dicho que mantengan a mano una inyección de adrenalina, como EpiPen, u otros que hayan tenido reacciones alérgicas potencialmente fatales.

Azar dijo el viernes que la FDA estaba finalizando el resumen informativo sobre las advertencias de alergia a la vacuna y al momento en que se publicó esta historia, no estaba claro el contenido de esa guía.

¿PUEDO DEJAR DE USAR MASCARILLA DESPUÉS DE APLICARME LA VACUNA?

No. Las mascarillas y el distanciamiento social se seguirán recomendando durante algún tiempo después de que las personas se hayan vacunado ya que se sabe que el efecto de las vacunas generalmente no es inmediato y las primeras vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos inyecciones.

Se espera que las personas obtengan cierto nivel de protección dentro de un par de semanas después de la primera inyección. Pero es posible que la protección completa no se obtenga hasta un par de semanas después de la segunda inyección e incluso si están protegidas de enfermarse, las personas vacunadas aún podrían infectarse y transmitir el virus, aunque es probable que la tasa sea mucho menor.

Una vez que los suministros de vacunas comiencen a aumentar, aún serán necesarios meses antes de que cientos de millones de inyecciones lleguen a todos los habitantes del país.

¿QUÉ PASA SI YA TUVE COVID-19?

Tener COVID-19 te brinda protección contra otra infección, pero aún no se sabe cuánto durará esa inmunidad y no hay nada que indique que las personas previamente infectadas no deban vacunarse, según el panel asesor de los CDC.

Al vacunar a aquellos con infecciones previas, "la expectativa es que estén más protegidos", dijo Moncef Slaoui, quien dirige el desarrollo de vacunas en EEUU y añadió que todavía se necesitarán estudios para respaldar eso.

A las personas con un diagnóstico previo de COVID-19 no se les permitió ser voluntarias para las pruebas de la vacuna. Pero no hubo pruebas de detección para descartar personas que podrían haber estado infectadas previamente y no lo sabían. Por lo tanto, es posible que se hayan incluido algunas personas con infecciones libres de síntomas. El panel de los CDC dijo que no era necesario realizar pruebas para detectar esas infecciones silenciosas antes de recibir una vacuna.

Para los trabajadores de la salud que ya tuvieron COVID-19, el panel sugiere que es posible que permitan que otros compañeros trabajadores de la salud se les adelanten en la vacunación, ya que la posibilidad de reinfección es baja durante los siguientes tres meses.