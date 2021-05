Uso obligatorio de mascarillas en Tempe termina este viernes

Tempe - A partir del viernes 21 de mayo, la ciudad de Tempe ya no requerirá el uso de cubrebocas o mascarillas en los espacios públicos, aunque se insta a las personas que no estén vacunadas a usar máscaras. También se recomienda el uso de mascarillas por el bien de aquellos que son más vulnerables, como los menores no vacunados.

Con base en las pautas de los CDC, el alcalde Corey Woods decidió finalizar el uso obligatorio el 20 de junio en la ciudad para las personas completamente vacunadas una vez que ha aumentado las tasas locales de vacunación COVID-19 y disminuido el número de casos diagnosticados.

Los pequeños de 12 años o más ya pueden ser vacunados contra COVID-19 en Estados Unidos, lo que permitirá a padres y escuelas disminuir sus precauciones contra la pandemia y que el país se acerque a su objetivo de controlar el coronavirus.

Es posible que las empresas de Tempe sigan exigiendo que los clientes usen mascarillas. La policía de Tempe responderá a las llamadas de empresas sobre clientes que se niegan a cumplir y están invadiendo propiedad privada.

Las escuelas de Tempe también pueden optar por seguir exigiendo mascarillas en sus planteles.

