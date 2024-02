Denuncian ataque a golpes a tres adolescentes en centro de entretenimiento Westgate

GLENDALE - Un padre en Phoenix denunció ante la policía que sus hijos, de 13 y 17 años, fueron violentados mientras estaban en el centro de entretenimiento Westgate.

El incidente ocurrió afuera de un cine el sábado 1 de febrero aproximadamente a las 9 p.m., según el padre de dos de las víctimas, Sergio Guzman Martinez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

El momento del ataque a dos de los adolescentes, de 17 años y uno de 13 quedó captado en cámara por un testigo.

En entrevista con Telemundo Arizona, dos de los adolescentes relataron lo ocurrido de forma anónima por temor a represalias.

“Yo lo que pude hacer fue me cubrí y me tiraron al piso”.

Otro de los adolescentes describe el momento del altercado.

“Yo lo que trataba era de quitarle a uno que lo estaba golpeando y lo jalé de la chamarra, pero en eso me aventó y me trató de golpear, pero yo entonces me quité”.

La versión de los adolescentes detalla que fueron golpeado dejándoles múltiples heridas en el rostro, las manos y piernas, además de haberles robado joyería y amenazado.

Respecto a la amenaza añadieron:

“Nos mencionaban que no nos estuviéramos metiendo en sus barrios, se pudiera decir, como que era de ellos, que no deberíamos estar allí”.

El ataque fue reportado a la policía de Glendale que actualmente investigan el caso. La administración de la plaza comercial también confirmó estar al tanto del ataque. Según los adolescentes y su padre cuando sucedió la agresión había más personas alrededor.

Si tienes alguna información que pueda ayudar a identificar a los agresores puedes comunicarte al Departamento de Policía de Glendale (623) 930-3000.