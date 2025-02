Un muerto y dos heridos tras colisión en calles de Surprise

SURPRISE- Una persona murió y otras dos resultaron heridas tras un accidente en Surprise la mañana de este martes, de acuerdo con el Departamento de Policía.

El reporte policial detalles que se trató de un choque entre dos vehículos en Bell Road y Sunrise Boulevard, al este de Loop 303, aproximadamente a las 11:00 a.m.

El pasajero de uno de los vehículos fue declarado muerto en el lugar, mientras que otras dos personas fueron trasladadas al hospital.

Todo el tránsito en dirección este en Bell Road está cerrado en Sarival Road. Además, todo el tráfico en dirección sur en Sunrise Boulevard se está redirigiendo hacia el oeste en Bell Road. Las restricciones viales permanecerán vigentes durante varias horas, según la Policía de Surprise.

Due to a collision, eastbound Bell Rd is closed at Sarival Ave; all eastbound traffic is being diverted south onto Sarival. Please find an alternate route until further notice. pic.twitter.com/FZPSQP165I