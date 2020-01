Uber anuncia el último día de operaciones en aeropuerto Sky Harbor

Acepte esta carta como notificación oficial de Uber Technologies Inc. que, en el caso de que el Aeropuerto o la Ciudad no se detengan la implementación del aumento de tarifa de TNC propuesto, o no se otorga una suspensión legal, dejaremos de operar en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor a partir de las 11:59 pm del viernes 31 de enero de 2020