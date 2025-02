Captado en cámara: buscan a conductor que huyó tras atropellar a una mujer en Tucson

TUCSON - La policía de Tucson buscando a un conductor involucrado en un choque de atropello y fuga con un camión en una tienda de conveniencia cerca de Grant Road y Oracle.

El incidente ocurrió el miércoles en North 15th Avenue. Las imágenes de vigilancia captaron un Toyota Prius blanco chocando con el camión de reparto conducido por Karla Cervantes.

En entrevista con Telemundo Arizona, Cervantes explica lo ocurrido.

"En este trabajo pues yo ando sola entonces no hubo quien como que me pudiera respaldar... alcancé a ver a una mujer que era rubia y ella y se fue, pero todo fue muy rápido entonces no, no alcanzamos a tomar las placas del carro ni nada por eso estamos buscando quien es", explicó.

Cervantes, junto con el dueño de la tienda, sufrieron solo heridas leves.

La policía de Tucson investiga este caso de atropello y fuga e insta a cualquier persona que tenga información a que se comunique con 88-CRIME.