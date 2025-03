TSMC amplía su presencia en Arizona e invierte 100, 000 millones más en operaciones en Estados Unidos

PHOENIX – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ampliará su presencia en Arizona invirtiendo otros 100 mil millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos, anunció el lunes la empresa de fabricación de chips.

El presidente Donald Trump dio a conocer la noticia sobre la nueva inversión masiva en la Casa Blanca junto con el director ejecutivo de TSMC, C.C. Wei.

“Creo que será principalmente en Arizona, que es lo que entiendo, que es un gran estado. “Me gusta porque lo gané, pero en realidad gané la mayoría de ellos”, dijo Trump.

