PHOENIX - El presidente Donald Trump llegará a Phoenix este lunes para reunirse con el grupo “Latinos por Trump", según su equipo de campaña.

El evento se realizará en The Arizona Grand Resort a las 11 a.m., y se espera que las puertas abran a las 9:00 a.m.

Luchando por los votos y hablando a su base electoral, mientras los demócratas celebran su convención nacional, el presidente Trump se remontó en su visita a Yuma al tema principal de su campaña de 2016.

La más reciente visita del presidente fue el 18 de agosto cuando recorrió el muro fronterizo y organizó un evento de campaña en Yuma.