Trastorno por estrés postraumático: cómo ayudar a los veteranos con secuelas

ARIZONA- En el Día de los Veteranos se reconoce el servicio que presentan las personas al país, pero de acuerdo con expertos en salud mental, también es importante reconocer cuando quedan secuelas negativas derivado de las actividades que realizaban.

El trastorno de estrés post traumático más conocido como PTSD es el que desarrollan algunas personas que sirven en las fuerzas militares, el cual puede durar años y causar un gran daño a la salud mental de los veteranos.

“De hecho, me dijeron que el trastorno de estrés postraumático no es algo real. Yo me sentí como si estuviera cavando en un hoyo y gritaba pidiendo ayuda, y en lugar de tirar una cuerda, me patearon más tierra”, detalla Blair, veterano con estrés post traumático.

El director del programa “red, white and blue”, Bill Reynolds del centro de tratamiento de PTSD, y quien sirvió al país por más de 30 años, explica lo que es este trastorno.

“Las personas tienen síntomas que son resultados de situaciones traumáticas, es la respuesta normal a una situación anormal”.

El experto en salud mental agregó que un primer paso es pedir ayuda a su doctor de confianza o dirigirse al sitio de internet del departamento de asuntos de veteranos para recibir asesoría sobre cómo superar este trastorno. Haz clic aquí para consultar la información en español.