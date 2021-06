Tragedia en Show Low: “Sigue respirando… la ayuda viene en camino, vas a estar bien”, relata ciclista

PHOENIX- El ciclista Tony Quiñones acababa de estrechar la mano de un compañero ciclista y le deseó buena suerte en la carrera comunitaria de este fin de semana en la ciudad de Show Low cuando el conductor de una camioneta atropelló a una multitud de ciclistas.

De repente, dijo Quiñones en una entrevista el domingo, estaba “viendo cuerpos sobre la camioneta, yendo de izquierda a derecha”, unos seis minutos después de que comenzara la carrera.

El estruendo del momento en cuando la camioneta atropelló a los ciclistas fue reemplazado por sus gritos de dolor, incluidos los de los ciclistas a los que Quiñones acababa de conocer.

Las autoridades de la ciudad de Show Low dijeron que el sospechoso no identificado de 35 años huyó del lugar del accidente en la camioneta, fue baleado y herido por agentes que lograron detenerlo.

De los siete ciclistas hospitalizados, seis se encontraban en estado crítico y uno se encontraba estable el domingo, según la policía. El sospechoso, descrito como un residente local, se encontraba en condición estable.

Quiñones, de 55 años, dijo que el hombre que había conocido antes de la carrera era un residente de Nuevo México y que la sangre salía de su cabeza y su nariz después de que la camioneta lo atropelló.

El sospechoso, que habría huido del lugar, fue baleado por un oficial policía y se encuentra estable pero en estado crítico, dijo el departamento de policía de Show Low en su cuenta de Facebook.

“Él tiene una fractura, sigue respirando, sigue respirando. La ayuda está en camino. Vas a estar bien '”, dijo Quiñones.

Las autoridades estaban tratando de determinar por qué el hombre que conducía el camión chocó con el grupo de ciclistas que participaban en la carrera anual Bike the Bluff de 58 millas (93 kilómetros) que atrajo a cientos de participantes. La policía le disparó en las afueras de una ferretería en Show Low, que se encuentra a unas tres horas en automóvil al noreste de Phoenix.

"No conocemos la motivación", dijo Grace Payne, portavoz de la ciudad de Show Low.

Quiñones dijo que algunos ciclistas se preguntaron al principio si el conductor del camión se había quedado dormido al volante. Pero Quiñones dijo que vio al hombre acelerar hacia los ciclistas.

“Fue directo hacia nosotros”, dijo. Testigos dijeron que cascos, zapatos y bicicletas rotas estaban esparcidas por la calle después del accidente, y una llanta se clavó en la parte delantera de la camioneta que embistió a los ciclistas alrededor de las 7:25 a.m. en el centro de Show Low.

"No puedo creer que le di la mano a este tipo y nos deseamos suerte, y ahora lo estoy mirando con sangre por todos lados. Y no poca sangre. No se estaba filtrando. Hay como un charco de sangre", añadió Quiñones.

La camioneta tenía daños en la parte superior y los costados y un agujero de bala en una ventana.

"Este ha sido un evento horrible", dijo la portavoz de la policía Kristine Sleighter en un comunicado. “Nuestra comunidad está conmocionada por este incidente y nuestros corazones y oraciones están con los heridos y sus familias en este momento”.