“Todavía espero esa llamada”: habla hijo de víctima mortal en tiroteo en Phoenix

ARIZONA- Un hombre murió el 1 de octubre en un tiroteo ocurrido cerca de las Avenidas 27 y Northern. Según la policía de Phoenix, testigos supuestamente le informaron a los oficiales que vieron a un hombre y una mujer que huían de la escena del crimen

La policía pudo detener a ambos durante la investigación. El presunto responsable ha sido identificado como Eric Norwood, de 41 años, quien ha sido acusado de asesinato en primer grado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.

En entrevista con Telemundo Arizona, Gilberto Pedrosa Gamez, hijo de Ricardo Villalobos dio su testimonio sobre lo ocurrido.

“Vinieron los detectives, y me dijeron, tu papa está muerto”.

“Es algo que todavía no entiendo… sigo diciendo no está muerto, no está muerto. Todavía espero esa llamada, donde él me diga ‘hey como andas’ y nada”, añadió.

Ahora, Gilberto, que llegó a Estados Unidos cuando tenía cuatro años junto con su familia quieren llevar el cuerpo de su padre a su natal Jalisco, México. Si te interesa apoyar a esta familia puedes hacerlo a través de este enlace.