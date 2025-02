Un hombre herido de bala provoca un accidente vehicular en Tempe

ARIZONA-La intersección de las calles Warner y Priest en Tempe permanece cerrada luego de que un hombre recibiera un disparo en la cabeza la tarde de este martes, de acuerdo con el reporte de la policía.

Aproximadamente al mediodía, los oficiales de policía de Tempe fueron llamados al área por una persona herida, según el reporte policial.

Las autoridades confirmaron que un hombre recibió un disparo en la cabeza en una zona que hasta el momento no se ha determinado por la policía y después trató de conducir hacia un hospital cuando se vio involucrado en un choque con otros dos vehículos.

