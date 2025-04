Los Suns despiden a Mike Budenholzer tras una temporada pésima

ARIZONA- Los Phoenix Suns despidieron este lunes a Mike Budenholzer, es el tercer entrenador de los despedido en las más de dos temporadas desde que el dueño Mat Ishbia asumió el cargo.

Los Suns tuvieron una temporada con un récord de 36-46 y no clasificaron a las rondas de play-in y play-offs.

La salida de Budenholzer se anuncia un día después de que terminara la temporada regular en la que los Suns perdieran ante los Kings de Sacaramento.

OFFICIAL: The Phoenix Suns announced today that the organization has relieved head coach Mike Budenholzer of his duties.



The Suns released the following statement:

Competing at the highest level remains our goal, and we failed to meet expectations this season. Our fans deserve…