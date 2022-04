Juego 5 Suns vs. Pelicans: triunfo con sello de líder

ARIZONA- Si Phoenix no es un equipo perfecto después de cada derrota, en casa intenta parecerlo. La ofensiva de los Suns dejó en vilo las aspiraciones de los Pelicans de tomar ventaja en la serie como visitantes. Ponen la serie 3-2. (112-97).

La teoría del envejecimiento no aplica en la duela para Chris Paul. Las manos maestras y el toque fino a la ofensiva aparecen en momentos claves para dar el triunfo.

Estadísticas del partido

Mikal Bridges, líder anotador del partido (31 puntos)

Chris Paul 11 asistencias y 22 puntos

Deandre Ayton 19 puntos y 9 rebotes.

Phoenix encestó el 50% en tiros de campo y el 80% en tiros libres

Nueva Orleans obtuvo 15 puntos en segundas oportunidades (13 rebotes ofensivos).

Primer cuarto: elogio a la resistencia

Un inicio de partido errático por parte de ambos equipos, encestando el 50% de tiros de campo en promedio. El duelo defensivo se enfoca en la pintura. Ayton y Paul se encargan de la ofensiva de los Suns, mientras que Ingram, Valanciunas y Hayes reparte la ofensiva por los Pelicans.

La ventaja se intercambia, pero no supera los cuatro puntos a falta de seis minutos por jugar. La ventaja de cuatro puntos se mantuvo (13-19) con menos de cuatro puntos por jugar. Brandom Ingram encabezaba la ofensiva con 7 puntos hasta ese entonces. Phoenix apostó por la rotación con la entrada de Landry Shamet, Cameron Payne y JaVale McGee.

El partido se definió mas por las pérdidas de balón (3 de Nueva Orleans y 1 de Phoenix) que en una defensiva eficaz. En tiros de tres Phoenix encestó solo uno y Nueva Orleans 2 de 8. La ventaja temporal era de 12 puntos (32-20).

Segundo cuarto: los Suns cambian el guión

A diferencia de los cuatro partidos anteriores, Phoenix rotó a más a los jugadores de banca. Bismack Biyombo entró por Ayton durante algunos minutos. Landry Shamet y Chris Paul se mostraron más agresivos en el ataque. La ofensiva de Nueva Orleans recaía en Cj McCollum (6 puntos, dos rebotes y dos asistencias) hasta ese entonces.

Los Pelicans dominaban en puntos en segundas oportunidades con 7, productos de cinco rebotes ofensivos y por tan solo 2 de los Suns con 3 rebotes ofensivos capturados.

A siete minutos por jugar la ventaja se ampliaba a 15 puntos (28-43). Los 14 puntos de Paul, los 11 de Ayton y los y de Mikal Bridges empezaban a mermar la defensa de Nueva Orleans con siete minutos para ir al descanso.

Brandom Ingram no encontraba la puntería de partidos anteriores (37% en tiros de campo). El ingreso de Jose Alvarado parecía un intento de recuperar ritmo y acercar a los Pelicans en el marcador. El duelo Alvarado – Paul se presentaba como clave, pero esta vez antes de la segunda mitad.

Paul comenzaba a conectar con Cameron Johnson y Bridges (6 y 7 puntos respectivamente) para ampliar la ventaja (52-40) a menos de dos minutos para el medio tiempo. Ocho puntos más de Phoenix antes de ir al descanso sellaron una ventaja de 13 puntos (46-59). El segundo cuarto fue más cerrado, Phoenix lo ganó por un punto (parcial de 27-26).

Tercer cuarto: Intento de reacción

Intercambio de encestes por parte de ambos equipos, pero la ventaja todavía era de Phoenix (48-65). Jae Crowder, Bridges y Ayton, en todos los lados de la duela. La respuesta de los Pelicans era con Jonas Valanciunas, Jaxson Hayes. En los rebotes, CJ McCollum tomaba el control (5).

La defensa de Phoenix por momentos eficaz con bloqueos de Ayton y a veces a través de faltas intentaba frenar la ofensiva de Nueva Orleans. Jonas Valanciunas se echaba al hombro al equipo (12 puntos y 11 rebotes), un esfuerzo aislado e insuficiente. La ventaja era de 14 puntos (64-78) con menos de seis minutos por jugar. El dominio en los rebotes todavía era para Nueva Orleans (36 por solo 26 de Phoenix).

La ventaja de Phoenix se ampliaba (64-80) por errores y las pérdidas de balón del rival. A falta de tres minutos de jugar Naji Marshall y Brandon Ingram encestaban de dos puntos para intentar acercarse en el marcador. El ingreso de JaVale McGee le dio un refuerzo en los rebotes para tratar de frenar las segundas oportunidades de Nueva Orleans. Phoenix mantuvo 11 puntos de ventaja. M. Bridges y Deandre Ayton, lideres anotadores para los Suns con 18 puntos cada uno.

Último cuarto: Paul sella el triunfo

El partido cerraba con intensidad defensiva. Se anotaban apenas cuatro puntos entre ambos equipos al iniciar el último cuarto. La ventaja se redujo a 10 puntos con errores en ambos lados de la duela.

Un tripe de Mikal Bridges con asistencia de Cameron Johnson mantenía a Phoenix en el partido. Los 17 puntos de CJ McCollum y un robo de balón de Alvarado redujeron la ventaja a 10 puntos (85-95) con 6:57 por jugar en el partido. Alvarado y CJ McCollum intentaban la remontada con encestes de media distancia y larga distancia.

Chris Paul tomó el control del partido con esa lectura de juego que lo caracteriza en los momentos decisivos. (21 puntos) cuando faltaban tres minutos para terminar el juego. Nueva Orleans respondía con McCollum (21 puntos).

El sexto juego será en Nueva Orleans. La ventaja local se ha diluido en esta serie. Ambos equipos han ganado como visitante. Sin embargo, la mayoría de los partidos restantes por disputar serán en Phoenix.