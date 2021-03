Golpiza en un Uber: sospechosa será extraditada para enfrentar cargos

Una mujer arrestada en Las Vegas varios días después de un ataque a un conductor de Uber en San Francisco que fue ampliamente visto en las redes sociales, aceptó el lunes ser trasladada bajo custodia a California para enfrentar cargos criminales.

La comparecencia de Malaysia King en el tribunal de Las Vegas se produjo horas después de que la policía de San Francisco anunciara que Arna Kimiai, de 24 años, una mujer vista con King en el enfrentamiento con la víctima, se entregara para enfrentar cargos de robo, asalto y agresión, conspiración entre otros.

El abogado de Kimiai, Seth Morris, dijo que Kimiai pagó una fianza de $75,000 para quedar libre en espera de una futura comparecencia ante el tribunal durante la cual se podrían presentar cargos.

El video proporcionado por el conductor mostraba a una mujer sin mascarillas, luego identificada como Kimiai, tosiendo y agarrando su teléfono celular. La policía también dijo que cuando tres mujeres salían del vehículo, una roció lo que se creía era gas pimienta hacia el conductor.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En Las Vegas, King, de 24 años, no tuvo abogado durante su breve comparecencia ante el tribunal por video de circuito cerrado. Ella accedió a no impugnar la extradición. No se le preguntó sobre los cargos en su contra.

King fue arrestada el jueves con una orden judicial de California que la acusaba de agresión con un químico cáustico, conspiración, agresión y una violación del código de salud y seguridad.

El conductor fue atacado por negarse a llevara a las pasajeras sin mascarilla y todo quedó captado en video.

El juez de paz Eric Goodman dijo que las autoridades de California tienen 30 días para detener a King, y le dijeron que también podría enfrentar cargos por delitos graves en Las Vegas derivados de las acusaciones de que ella y un hombre intentaron usar la identificación de otra persona para obtener fondos de la cuenta bancaria de la persona.

Los registros judiciales muestran que King fue procesada por cargos de robo y conspiración en ese caso y tiene una fecha de audiencia en mayo.

El conductor de Uber, Subhakar Khadka, de 32 años, fue atacado después de detener su automóvil cuando se dio cuenta de que una de las tres pasajeras no llevaba máscara, dijo la policía.

La empresa con sede en San Francisco dio a conocer una nueva norma el martes bajo la cual si un conductor informa a Uber que el cliente no llevaba mascarilla, cuando el usuarios vuelva a solicitar el servicio deberá enviar una selfie con la mascarilla puesta.

"Se produjo un altercado, en gran parte capturado en video", dijo la policía de San Francisco en un comunicado sobre el arresto de Kimiai.

En un momento, el video muestra a Kimiai tosiendo sobre Khadkas, agarrando su teléfono celular del área del tablero central y arrancando la mascarilla de Khadkas.

Khadkas recuperó su teléfono, pero fue rociado con lo que se creía que era gas pimienta cuando las mujeres salieron de su automóvil, dijo la policía.

Un altercado entre conductor y pasajero acaba en tragedia.

Khadka dijo más tarde que creía que había sido atacado porque era un inmigrante del sur de Asia. Sin embargo, las autoridades no han comentado sobre la acusación y no se han presentado cargos por delitos de odio. Khadka llegó a Estados Unidos hace ocho años y trabaja para mantener a su familia en Nepal.

Uber dijo en un comunicado que había prohibido a los tres pasajeros.

Una cuenta de GoFundMe para ayudar a Khadka recaudó más de $97,000 el lunes. El San Francisco Chronicle informó que planeaba gastar el dinero en acciones legales y para mantener a su familia.