Sin reclamar, más de $2.2 mil millones en propiedades en Arizona

PHOENIX- El Departamento de Ingresos reporta en su sitio web que más de $2.2 mil millones de dólares en propiedades no han sio reclamadas, y algunas de ellas podrían ser tuya.

De acuerdo con el Departamento de Ingresos la propiedad no reclamada es dinero que se le debe la contribuyente, pero que por alguna razón nunca lo recibió.

Entre lo no reclamado se encuentra depósitos de seguridad, cheques de viaje no cobrados o cuentas bancarias antiguas. Legalmente, ese dinero debe ir al estado para retenerlo. Puede verificar si tiene alguna propiedad no reclamada de forma gratuita en el sitio web del Departamento de Ingresos de Arizona. Solo necesita un nombre y apellido.

Para reclamar el dinero deberás cumplir con los siguientes requisitos: