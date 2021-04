La otra condena que tendrá que pagar Paul Peterson en Utah por escándalo de adopción de bebés

Paul Peterson, exfuncionario del condado de Maricopa en Arizona recibió su tercera sentencia el miércoles por operar un plan de adopción ilegal que involucra a mujeres de las Islas Marshall.

Paul Petersen ya había recibido una sentencia de 11 años de prisión en Arizona y Arkansas.

La jueza de Utah Linda M. Jones lo sentenció a entre 1 y 15 años según las reglas judiciales de Utah y dejan que la junta de libertad condicional decida ahora durante cuánto tiempo una persona realmente sirve.

Jones dijo que la sentencia de Utah se ejecutará al mismo tiempo la de Arizona y Arkansas, lo que significa que Petersen podría haber terminado con su tiempo de prisión en Utah para cuando complete sus otras sentencias o tenga hasta cuatro años más.

Petersen, fue asesor del condado de Maricopa durante seis años, pagó ilegalmente a mujeres de la nación insular del Pacífico para que entregaran a sus bebés en al menos 70 casos de adopción en Arizona, Arkansas y Utah, según las autoridades.

Los ciudadanos de las Islas Marshall tienen prohibido viajar a los Estados Unidos con fines de adopción desde 2003.

En el plan, se reclutaron mujeres embarazadas y se les prometió $ 10,000 a cambio de aceptar entregar a sus bebés en adopción a familias en Estados Unidos, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Utah, Daniel Strong. Las mujeres a menudo no recibían esa cantidad completa, se les privaba de la atención prenatal adecuada y se amontonaban en casas donde algunas tenían que dormir en el suelo, dijo.

Las familias adoptivas pagaron alrededor de $ 40,000 por adopción solo para descubrir que estaban atrapadas en un esquema ilegal y poco ético, dijo Strong.

“Proyecta una sombra, un manto de incertidumbre y algo de fealdad en estas adopciones con las que estas familias no deberían tener que lidiar”, dijo.

Dan Christensen, quien junto con su esposa adoptó a un niño de la agencia de Petersen, calificó las acciones del exfuncionario de Arizona de inquietantes y dijo que los dejó sintiéndose traicionados, culpables y avergonzados. Su hijo tiene algunos problemas de salud que su médico atribuye a la falta de atención prenatal adecuada, dijo.

“No podíamos creer que nos hubieran engañado tanto”, dijo Christensen. “Se suponía que este sería un momento tan feliz y gozoso para que pudiéramos agregar otro miembro a nuestra familia a través del milagro de la adopción. En cambio, fue muy estresante ".

Como había hecho anteriormente en procedimientos judiciales en los otros estados, Petersen, de 45 años, se disculpó por sus acciones. Apareció en video desde la prisión vistiendo un mono naranja.

"Como expracticante de adopción, me avergüenza que se sientan así por algo que debería ser realmente especial para ellos", dijo Petersen. "Me disculpé por eso en el pasado, y lo volveré a hacer ahora mismo".

Petersen tiene cuatro hijos menores de 12 años. Ahora está divorciado de su esposa.

“No hay nada más que pueda hacerme hoy, su señoría, que yo no pueda hacerme a mí mismo. Ahora estoy en prisión. Mi familia está rota. No he visto a mis hijos en tres meses y no estoy seguro de cuándo lo volveré a ver", dijo Petersen, luchando por contener las lágrimas. "No están viendo esto, pero les pido disculpas porque me voy a ir de sus vidas".

Petersen se declaró culpable el año pasado de tres cargos de tráfico de personas y un cargo de fraude de comunicaciones en Utah.

En marzo, se le ordenó cumplir cinco años por defraudar al sistema Medicaid de Arizona en una estafa para obtener cobertura médica financiada por los contribuyentes para las madres biológicas, aunque sabía que no vivían en el estado. Su castigo de cinco años en Arizona se cumplirá después de que complete su sentencia federal de seis años por conspirar para contrabandear personas en Arkansas.

Petersen es miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y anteriormente completó su misión en las Islas Marshall. Adquirió fluidez en el idioma marshalés.

Después de que surgieron las acusaciones de fraude de adopción, Petersen siguió trabajando como asesor para el condado más poblado de Arizona durante casi tres meses en medio de una fuerte presión para renunciar, y lo hizo en enero de 2020. Era responsable de determinar el valor de las propiedades en el condado que incluye Fénix.

Su abogado de Utah, Scott Williams, argumentó en el tribunal y en una carta enviada al juez a principios de esta semana que Petersen acepta la responsabilidad, pero los fiscales lo han retratado injustamente como un villano.

Petersen ha dicho que ayudó a personas con cientos de adopciones legales después de que descubrió un nicho en la localización de hogares para niños vulnerables de las Islas Marshall y ayudando a madres necesitadas que querían una vida familiar más estable para sus hijos.

“Su familia ha sido destruida y él está destruido profesional y económicamente. Sus cuatro hijos no verán a su padre libre antes de que se vayan a la universidad. Incluso después de ser liberado del encarcelamiento, supervisarán y su capacidad para recuperar cualquier vida profesional o personal quedará completamente marginada”, escribió Williams. "Uno esperaría que la sed de venganza del gobierno contra Paul D. Petersen finalmente se haya saciado".