Dos muertos y dos menores heridos tras un accidente de tráfico en Mesa

MESA- Los bomberos y la policía de Mesa están atendiendo en un accidente de tránsito mortal ocurrido la mañana del lunes.

En el accidente se vieron involucrados tres vehículos con cuatro personas a lo largo de Val Vista Drive al sur de Southern.

Dos menores fueron trasladados al hospital y otros dos adultos quedaron atrapados en vehículos, requirieron rescate y fueron declarados muertos en el lugar.

Se informa que es una escena activa y el tráfico en Val Vista está cerrado entre Southern y Hampton.

Se recomienda mantenerse alejado del área de Val Vista y Southern. Puede tomar rutas de Greenfield o Lindsay para el tránsito de norte a sur.

