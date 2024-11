Accidente aéreo en Greenfield y McKellips Road provoca cierres

MESA- Las autoridades están trabajando en un accidente aéreo en Greenfield y McKellips Road el martes por la tarde.

Se informó que toda el área estuvo cerrada durante varias horas. Por favor, busque una ruta alternativa.

Se espera una actualización pronto.

We are working a plane crash at Greenfield and McKellips Road in Mesa. The entire area will be closed down for several hours. Please look for an alternative route. pic.twitter.com/zJsOexMBLU