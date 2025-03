Se espera otro día de calor récord, con máximas cercanas a los 100 grados, según el pronóstico

PHOENIX- El Servicio Nacional de Meteorología informó que para este martes el pronóstico para Phoenix indica una máxima de 98 grados, lo que rompería el récord del 25 de marzo de 2022, de 96 grados.

La fecha promedio para el primer día con temperaturas de tres dígitos del año en Phoenix es el 2 de mayo.

El lunes se rompió un récord de calor diario en Phoenix, que se mantuvo durante 35 años. El termómetro del Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, utilizado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) para los registros oficiales de la ciudad, marcó 96 grados a las 3:52 pm. El récord anterior de 93 grados se estableció en 1990.

Another day of record breaking heat is expected with highs approaching the century mark in the lower deserts. If we reach the forecast high of 100 degrees in Phoenix, it would be the earliest occurrence on record. Temps will slowly cool through the rest of this week. #azwx #cawx pic.twitter.com/VswWM7sZRZ